Inteleg pentru ca iubesc

Doar la Liturghie de umplem de Iubire; aici, prezenta reala a divinitatii ne atrage spre Polul Iertarii. Aici, rugile lacrimande devin ruguri ale concupiscentei. Ni se pare putin o liturghie pe zi, dar asteptam cu dor nebun o noua fila de soare. Rugaciunea nu presupune doar o respiratie corecta, ci o inspiratie a Duhului iubirii in inima vindecabila. Nu facem tantre-mantre-secretosenii, ci ne linistim, cufundandu-ne in oceanul linistii Celui ce ne ia povara. Ne-om ruga noi cu fata catre Rasarit, dar nu imprumutam orientalisme magice.

Degeaba recunoastem lumea, daca nu ne si maturizam in interior. Societatea de consum (a noastra?) se bazeaza pe randament. Totul e evaluat dupa criterii de performanta care nu vizeaza spiritualul; de aceea, idolul banului ne bate la usa. Sa il zdrobim de nu se vede. Nu ne va fi usor, avand in vedere anturajul; deci, sa ne imprietenim cu sfintii. Astfel, zilnic vom sarbatori Craciunul, Nasterea Iubirii, dar si Pastile, trecerea de la intunericul iadului la lumina invierii, in inima noastra, altar de jertfa. Idealul crestin bine reliefat de Vali: “Nu încerc să evit viaţa, încerc doar să îmi umplu trecerea ei de momente memorabile”.

Vom copia modelul Parintilor, care au atins intelepciunea. Batranii cu viata duhovniceasca sunt painea noastra calda. Ne vom intalni cu lumea doar in Christul iubirii, nu in Platon-ul modern sau in Asia reambalata. Sa nu ne jenam sa vorbim despre moarte, ci sa ne pregatim pentru ea, ca pentru o trecere, nu ca pentru o sosire. Am vazut ieri filmul „2012”, o apocalipsa fara religie, cu o arca contrafacuta, fara Parusie, cu un fals eden, tot pasional si tot muritor.

Noi, crestinii, nu facem presiuni, nu intervenim pentru a incalca legea, ci asteptam cu rabdare venirea Mirelui. Tolstoi are dreptate: „iubirea stă în calea morţii. Iubirea este viaţa. Tot, tot ce înţeleg, înţeleg numai pentru că iubesc. Tot ce există, există pentru că iubesc. Totul e legat numai de iubire. Iubirea este Dumnezeu şi, când mori, înseamnă că tu, o particică din iubire, te întorci la izvorul veşnic al tuturor lucrurilor”.

Marius Matei