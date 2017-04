Joia tuturor pacatosilor

Fiecare duminica este a sfintilor (nu doar a unora), fiecare zi este si a celor ce inca mai au de parcurs Calea. Iar prima dintre aceste zile este chiar azi. Iisus Hristos este Prietenul tuturor pacatosilor, inclusiv al nostru. Este mai mult decat un amic, este Sansa noastra la o prietenie vesnica. Noi suntem vinovati pentru greselile noastre, suntem culpabili pentru erori. Suntem netrebnici, ticalosi, nemernici, afurisiti. Avem o Sansa doar pentru ca Iisus ia asupra Lui vina noastra.

Fara El, nu pescuim nimic. El ne face bine si ne cere in schimb doar iubire. In schimbul iubirii, pescuim iertarea. El este colegul nostru de exil, nu pescuim singuri. Dar refuzam sa Il cautam. Caderea in pacat este sfaramarea integritatii initiale. El lipeste bucatile sfaramate. Noi participam la Jertfa de la Liturghie: vasul in care s-a pus parfum ii pastreaza mireasma pentru totdeauna. Asta e Sansa noastra. Unde pescuim? El ne face bine si ne cere in schimb doar iubire. In schimbul iubirii, pescuim iertarea. El este colegul nostru de exil, nu pescuim singuri. Dar refuzam sa Il cautam. Caderea in pacat este sfaramarea integritatii initiale. El lipeste bucatile sfaramate. Noi participam la Jertfa de la Liturghie: vasul in care s-a pus parfum ii pastreaza mireasma pentru totdeauna. Asta e Sansa noastra. Unde pescuim?

De fapt, noi suntem cei pescuiti. Nu e vorba despre productia de peste oceanic… Corabierul-discipol Il imita pe Marele Pescar, ca sa ajunga in acelasi Port. Nu exista alta cale de a Il cunoaste, decat a trai in El. Este Singurul care pescuieste peste tot (nu are „licenta” doar pentru Marea Tiberiadei). Iar noi, din sclavi revoltati, devenim pescari invesniciti. Respectam poruncile, nu pescuim de capul nostru.Viclean-mincinosul isi neaga existenta. Asapescuieste cei mai multi adepti. Este o pescuire intr-un lac otravit, o profanare voita, intentionata. Rolul nostru: ne invatam copiii cum sa pescuiasca, cum sa evite pradatorii. Si ce sa faca cu surplusul de peste. Dumnezeu poate orice, dar nu ne constrange sa Il iubim. Nu ne obliga sa pescuim impreuna. Ne invata sa ramanem nomazi (calatori), fara sa ne alipim de tarini, de baltile pline de pesti mari (sa nu fim sedentari).Multi isi perfectioneaza undita, dar uita Scopul. Uita ca Iisus a venit sa se lupte cu puterile care ne inrobeau. Sa scufunde vasele inamicului. Toti pacatosii se lamenteaza: Ce mireasa si-ar alege un Mire rastignit?! Dar Iisus a adus Evanghelia, recompensa pentru cea mai mare victorie. Judecata pacatosilor este o Revelatie a iubirii, nu o amenintare cu osanda. In iubirea Lui pentru toti pacatosii, Iisus asteapta decizia noastra corecta, fara sa ne santajeze vreodata. Judecata nu e tortura, ci purificare si vindecare.Noaptea de Inviere este un sfarsit de sambata. De moarte, de dezgust, de frica. Daca Iisus Isi amana pedeapsa, noi sa nu amanam intoarcerea. S-a facut om, tocmai pentru ca noi sa intelegemcat de mult ne iubeste.

Marius Matei