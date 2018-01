Jurnal de iarnă

Câți oameni au fost la biserică? Câți tineri au fost la întâlnirea săptămânală? De ce trebuie să reducem totul la cantitate?! Domnul Iisus Hristos a avut doar 12 apostoli, dar aceștia au transformat o lume! Falșii profeți aveau sute de ucenici apropiați, dar azi am și uitat de ei, nu au schimbat nimic. Cinci oameni în Sodoma ar fi putut salva cetatea. Pentru un singur om, Marcu Eugenicul, ortodoxia a fost salvată în Evul Mediu. Grupele catehetice optime funcționează cu 12 membri, pe vârste diferite. Într-o echipă sportivă, nu e suficient să ai un lot numeros, dacă nu ai titulari de valoare. Miile de prieteni virtuali nu te pot ajuta atât cât te poate ajuta o singură persoană, Maica Domnului! Dacă duhovnicul de lângă noi va dobândi pacea inimii, mii se vor mântui în jurul lui…



Nu știm ce vom face peste zece ani. Viitorul finit este ecuație cu mai mult de două necunoscute. Paradoxal, veșnicia este o ecuație fără nici o necunoscută: știm Cine ne-o oferă, știm ce trebuie să facem să o obținem. Soluția ecuației este iubirea.

Nimeni nu este exclus! Hristos îi primește cu dragoste pe toți cei excluși de răutatea altora, îi îmbrățișează pe toți cei marginalizați, Se identifică cu ei. Cu cât vor rodi cât mai multe semințe, cu atât mai bine! Oamenii fug singuri din fața iubirii! Se complică singuri, se ispitesc fără rost și se miră că sunt nefericiți.



Clujul este plin de migranți studenți, refugiați pe la terase, departe de liniștea pustiei.





Hristos nu este un oarecare. Nu este un tâmplar onest, cu un bețișor la ureche, preocupat și de partea spirituală. Nu este un dulgher încântat de mesajul profeților. Este mult mai mult de atât. Tocmai asta e principala problemă, cea de raportare: Cine este Hristos pentru mine? El are două nume: Iisus (pentru că mântuiește) și Hristos (pentru că este Preot).

Putem să ne ușurăm de greutăți. Putem să fim eliberați. Putem lupta cu mânia! Putem opri lăcomia! De ce să fim lacomi? Dar suntem, o cât de lacomi suntem! Asta e boala secolului, lăcomia… Putem să ne luptăm cu toate patimile din noi! Acesta este războiul sfânt, cel cu propriile patimi. Îmi amintesc o idee a părintelui Savatie: Un milion de femei care plâng… În această seară sunt un milion de femei care plâng. Pentru multe dintre ele, plânsul a devenit ceva obișnuit. Știu, pentru că una dintre ele este mama mea.

Da, câteva miliarde de oameni care nu plâng! Care nu își plâng păcatele, cărora nu le pare rău că le-au făcut. Câteva miliarde de oameni care nu Îl caută pe Hristos, ci caută doar miliardele de dolari.

Un reper: sfântul! Întunericul este agresiv, tinde să copleşească lumina, dar sfântul îl înfruntă. Apoi, sfântul participă la stabilirea adevărului. El continuă lucrarea lui Dumnezeu până la sfârşitul lumii. Lui Dumnezeu îi pasă de noi! Este Singurul care ne spune că avem valoare (că nu suntem de nimic). Singurul care îi bagă în seamă pe slăbănogii de noi, pe însetaţii mileniului trei. În labirintul acesta, călăuzirea sfântului facilitează ajungerea la destinaţia dorită. Sfântul ne vindecă de derută! Ne salvează de dezamăgiri, ne privează de încă un eşec în plus. Şi proclamă aşteptarea revenirii, ca la Vitezda. Dar cel mai eficient angajament al nostru rămâne cel de azi. Ne obligă la o întreagădisponibilitate. La cercetarea văduvelor din Sareptele noastre. Cine e celălalt? Este cel prin care Dumnezeu măsoară iubirea noastră. Poate fi chiar cel din autobuzul de dimineaţă. Dimpotrivă, egoismul predispune la accidente (ca şi cum am circula pe sens interzis). Când iubim, mergem pecalea sfântului, către Dumnezeu. Asta înseamnă că Îl întâlnim. De fapt, ni-L dăruim unii altora pe Dumnezeu, Iubirea inepuizabilă. Să Îl alegem pe Dumnezeu, El singur ne oferă infinitul! În inima fiecărui om se ascunde dorinţa după acest infinit…

O portocală,

într-o zi am dăruit o portocală

și am făcut un om fericit

Râul nu curge fără izvor. Lumina nu străluceşte fără soare. Nici noi nu putem trăi (pe deplin) fără Dumnezeu. Dacă ne vedem fără cătuşe, să nu ne credem liberi, până ce scăpăm de patimi, urmând modelul sfântului. Să Îi oferim totul lui Dumnezeu (vom transfera fiinţa noastră în El). Ce vrea Dumnezeu? Să ne dăruim total, să fim disponibili pe deplin, să iubim din toată inima, să ne rugăm din toate puterile. Sfântul este un ciclist care cunoaşte scopul cursei şi pedalează cu înfocare. Profetul este cel care captează apa vieţii în barajul credinţei. Cel care nu refuză darurile divine. Dacă ne vom deschide sufletul lui Dumnezeu, vom fi întăriţi de puterea Lui. Mâinile noastre vor fi în mâinile Lui. Toţi cer un răspuns, trebuie să le răspundem astăzi. Mâine vor trebui alte răspunsuri, pentru alţi oameni, pentru alte probleme.

Cine nu ascultă de glasul Blândului Păstor, acela riscă să fie sfâșiat de lupi, șacali sau mistreți.

Să dobândim cugetul lui Hristos

Părintele Hrisostom, omul bucuriei, ne răspunde la întrebareaCum ne putem mântui? Iată minunatul său răspuns: Omul este o taină, un unicat. Alergăm 24 din 24 de ore cu fel de fel de motive în spate. Pe drumul vieții se mai parchează, ne mai întoarcem la izvoare să ne adăpăm sufletele însetate. Vedeți dumneavoastră, tendința omului contemporan este de a se anestezia la tot pasul. Nu mai vrea să asculte tăcerea, nu își mai oferă momente de regăsire interioară, nu își mai a scultă glasul conștiinței. Pornește mereu ceva în fundal să uite, să nu audă strigătul interior. Adeseori are de toate și totuși nu are pace, nu are liniște. Le-a bifat pe toate și încă geme. Sufletului îi este foame și sete de Dumnezeu și omul nu aude, nu simte. Gândul meu pe care îl așez la inima omului este de a asculta glasul interior, ce vrea Dumnezeu să îmi spună prin durerea, întâmplarea, omul acela. Apoi de a antrena mintea să vadă mereu ceea ce are, nu ceea ce îi lipsește pentru că altfel intră într-un labirint al minții de unde se rănește trăind mereu prin comparații. Fiecare este exact acolo unde trebuie să fie, are cât poate duce și îi este de folos și nimic nu este întâmplător în viața noastră! Dacă nu ne amăgim, nu ne poate dezamăgi nimic.

Încă puțin!…

Tehnica ne poate ajuta, dar nu poate suplini viața în sine. Orice exagerare, orice doză prea mare de IT afectează gândirea echilibrată și ne însingurează. Marele Octavian Paler semnala asta de la începutul pericolului: Omul a intrat într-o eră a tehnolatriei, nu mai stăpîneşte el tehnica, ci tehnica stăpîneşte pe om. Omul are iluzia că vorbeşte cu lumea întreagă la calculator. El e de fapt singur. Copiii sunt mai în siguranță la joacă cu alți copii, nu pe jocuri violente.

Vorbim atât de des despre rugăciune pentru că asta ne lipsește. Niciodată rugăciunea nu e prea multă.

Mereu o reîncărcare, Octavian Paler revine: Există patru anotimpuri în viaţă. Unul pentru a studia şi a descoperi lumea. Al doilea pentru a întemeia un cămin. Al treilea pentru a reflecta. Şi, în sfîrşit, al patrulea, în care eliberat de inhibiţii şi de obsesii devii un fel de călător fără bagaje.

Pe peronul vieții, așteptăm Trenul, nu ne apucăm să renovăm gara.

În siguranță doar pe Arcă

Cine vrea să se folosească de ceva, o poate face. Cine vrea mereu să comenteze, la fel o va face, dar se va sminti și se va tulbura fără rost. Inocența constă în a nu judeca pe alții, a nu îi osândi, ci în a fi realist, adică smerit. O inimă curată este cea înfometată de Hristos, după mărturia bătrânului Amfilohie: Când omul se împărtăşeşte, primeşte forţă, este iluminat, contemplă orizonturi largi, simte bucurie, funcţie de dispoziţia sa interioară şi de înflăcărarea sa. Unul simte bucurie şi odihnă, altul simte pace, celălalt dorinţa de a se consacra lui Hristos şi o milă inefabilă pentru toţi. Personal, atunci când mă aflu foarte obosit, după Sfânta Împărtăşanie, mă simt ca şi cum nimic nu s-ar fi întâmplat. Sfaturile părintelui Stăniloae, în aceeași notă: „Fii optimist. Roagă-te necontenit, lasă-te în voia lui Dumnezeu, mulţumeşte-I pentru toate. Nu te lega de nimic din cele vremelnice. Slujeşte pe aproapele tău cu toată dragostea şi dăruirea; nu numai cât are nevoie, ci mai mult. Viaţa să-ţi fie hotărâtă, fără compromisuri şi confuzii, limpede. Crezul tău să-ţi fie viu: viaţă, nu teorie. Nu pierde din vedere ţinta spre care alergi; să nu ne înecăm în marea vieţii”.