Mall-ul și icoana sfântă a Nașterii Domnului reinterpretată în chip modern

În primul rând vreau să înțelegeți că aceste bannere se schimbă de la lună la lună și în funcție de marile sărbători de peste an. Imaginea de mai sus este special gândită pentru perioada Crăciunului… și fiecare detaliu are scopul lui precis, așa cum în icoana Nașterii Domnului, pe lângă Maica Domnului și pruncul, există o serie întreagă de personaje (Iosif, magii, păstorii, diavolul, măgarul, vițelul, îngerii, bolta cerească, universul, munții, peștera, mormântul, steaua, lumina Duhului Sfânt, etc.) care ajuta la o mai bună conștientizare a marii taine a întrupării lui Dumnezeu ca om.