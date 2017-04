Moastele duhovnicului Sfantului Calinic de la Cernica au fost gasite la Lainici

Parintele Irodion Ionescu a fost duhovnicul Sf.Calinic de la Cernica. A trecut la cele vesnice in 1900. In 1907 a fost scos din mormant si reinhumat. In 1914 si (aprox.1930) s-a incercat sa se dezgroape dar nu a fost gasit fiindca nu mai stia nimeni exact unde fusese ingropat. A 3 a incercare a facut-o parintele arhimandrit Ioachim Parvulescu, staretul manastirii Lainici, care ieri, 10 aprilie 2009, in ajunul sarbatoririi sf.Calinic de la Cernica, a sapat timp de 5 ore (cu 6 muncitori bucovineni) pana a gasit moastele sfantului – (va fi canonizat la toamna!). Sapaturile au fost facute in prezenta mitropolitului Olteniei, PS Irineu si a vicarului administrativ al Olteniei, pr.Razvan Tismonariu.Au mai fost gasite osemintele schimonahului Atanasie (sec.XVIII) – ctitor al primei biserici (din lemn) a manastirii – si ale schimonahului Mitrofan (sec XIX).Moastele sfantului Irodion sunt placut mirositoare si mult mai usoare decat celelalte oase (ale celor doi schimonahi) si frumoase la vedere.

George Crasnean