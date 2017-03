Necurăția se infiltrează perfid

Exagerăm propria noastră importanță. Ne gândim prea mult la ce reușite am realizat, la câte nedreptăți am îndurat și la cât de neînțeleși suntem. Trebuie să ne dezvățăm să mă trăim viața ca o telenovelă. Ecranul este o fugă de realitate și o lipsă a instropecției serioase. Până ajungem la mașină din parcare, uităm ce muzeu am vizitat. Fiecare călătorie are la bază ideea de împlinire. În cazul pelerinajelor, lucrurile sunt clare. În unele voiaje de relaxare, sensul călătoriei este pierdut. Omul simte nevoia de a călători, dar uită finalitatea: întâlnirea cu sacrul.. Noi călătorim spre Golgota. Reacția noastră depinde de felul în care privim spre Cruce. Nu privim indiferenți ca soldații romani, care nu bagă de seamă durerea Răstignitului, ci se grăbesc să iasă din tură. Soldații se prefăceau că nu văd. Ei auzeau vorbindu-li-se despre virtuți, doar că despre altele decât cele evanghelice. Ateismul este incoerent: puterea transformatoare este absentă.

Dragostea este legată de căutarea adevărului și de misterul fabulosului. Este tranziția spre viața veșnică. Noi suntem ambasadorii fericirii, credibilitatea mesajului depinde de bunătatea noastră. Toți oamenii vor să trăiască bine, să nu le lipsească nimic, să nu sufere deloc, să nu îi supere nimeni, să nu fie ispite sau încercări, nici pedepse sau corijări. Este o utopie, o înșelare, o călătorie în sens invers. Cine fuge de Cruce, nu ajunge la înviere. Pentru a atinge falsa fericire, omul este dispus să facă orice. Când e vorba de adevărata fericire, voința este brusc slăbită. Dacă din imagine lipsește Crucea, totul se duce de râpă. Numai Crucea aduce iertare, iar omul neiertat nu are cum atinge fericirea.

Despre calea mântuirii nu întrebăm din curiozitate, zice sf. Teofan Govorov, ci pentru că vrem să știm ce avem de făcut. Nu avem de ce să îndoim de puterea învierii. Nu trebuie decât să rămânem cu Hristos, să nu Îl izgonim. Trebuie să ne cunoaștem credința, să ascultăm sfaturile sfinților și să primim harul Sfintelor Taine. Niciodată nu suntem singuri pe această cale a mântuirii, Hristos este cu noi, zice pr. Arsenie Boca. Cea mai mare piedică în calea mântuirii este doar voia stricată a omului.

În afara Ierusalimului existau mai multe locuri de execuție a condamnaților. Hristos a suferit pe locul numit al Căpățânii (Craniului), dar suferă împreună cu toți, până la finalul istoriei. Potrivit tradiției, aici a fost înmormântat Adam. Aici, în centrul lumii, moartea nu L-a putut ține în brațele ei pe Hristos Biruitorul. Adevărul nu este totdeauna plăcut. Adevărul nu trebuie să placă, ci să vindece. adevărul nu se schimbă, oamenii se schimbă după adevăr. Nimeni nu deține adevărul, decât Cel ce este Adevărul.

La chimie am învățat despre RADON, un element chimic cu simbolul Rn și numărul atomic 86. Este al cincilea element chimic descoperit. Face parte din grupa gazelor rare. Creșterea concentrației de radon în atmosferă anunță apropierea unui cutremur. Este inodor, incolor, insipid. Este un gaz periculos: provoacă cancer la plămâni (dar și leucemie). Se găsește în sol (sub fundația caselor) și nu poate fi detectat de către om. În România, 1800 de oameni mor anual din această cauză, fără să fie fumători. Sunt expuși cei ce locuiesc la casă și la parterele (și demisolurile) blocurilor. Sunt unele zone cu concentrații mari de radon, oamenii nu ar trebui să locuiască sau să învețe și să muncească acolo.

Riscul este același și pentru parterele școlilor, primăriilor sau spitalelor, dacă se află într-o zonă mari concentrații de radon. Cele mai multe cazuri sunt în județele Alba și Timiș. De asemenea, concentrații mari sunt în peșteri (Peștera Urșilor, foarte vizitată), iar cei mai expuși sunt ghizii. Există soluții de remediere, dar sunt destul de scumpe. De exemplu, o școală ar trebui să plătească cam 1000 de Euro. Și sunt 180 de locații în situația aceasta, după cum au constatat deja specialiștii clujeni. Cei expuși, majoritatea din Transilvania, respiră un aer viciat în propria casă. La nivel mondial, anual mor 4.300.000 de oameni din această cauză!

Un gaz periculos care intră pe nesimțite în casele noastre. La fel se strecoară și păcatul în suflet. La început, nu îți dai seama de gravitatea problemei. Fără o detectare la timp, se ajunge la un cancer sufletesc. Hristos ne vindecă de orice boală, de orice ciumă, de orice leucemie, de orice cancer pe Golgota. Locul suferinței Lui este locul vindecării noastre. Aici ne dă întâlnire, pe Cruce!

În ultimii ani, în Istanbul au emigrat 11 milioane de oameni, care s-au adăugat celor 9 milioane de băștinași. Mulți oameni au doar vise economice și migrează spre metropole: Londra, Moscova, Paris… Puțini caută simplitatea și liniștea. Păcatul se strecoară mult mai ușor în marile aglomerații, unde ritmul devine adesea halucinant și reperele morale sunt pierdute. În Istanbul trăiesc 22.000 de evrei, care au 16 sinagogi. La câți creștini sunt, câte biserici ar mai trebui ridicate în fostul Constantinopol?! Păcatul nu s-ar strecura atât de ușor dacă creștinii s-ar adăposti mai des la Han, să își bandajeze rănile. Acum sunt 2700 de moschei și 123 de biserici, 109 cimitire musulmane și 57 non-musulmane. Patriarhul ecumenic ortodox are un sediu modest, într-un cartier sărac al metropolei, un exemplu de smerenie (o umilință forțată). Mai mult, acum se cere prin lege ca patriarhul ecumenic să fie cetățean turc. Dar nici turcii nu pot forța nota, pentru a nu pierde simpatia multor oameni de afaceri și turiști. Cât despre genocidul împotriva armenilor creștini, se încearcă cu perfidie ștergerea tuturor urmelor. Cum poți șterge urmele a 1.200.000 de crime sălbatice?!

Fericirea pare minusculă doar când este ținută captivă în sens egoist. Dacă îi dai drumul, devine imensă și nu mai lasă necurăția să se infiltreze prin depresii și anxietăți. Cel mai fabulos cuvânt este, cu siguranță, NEVINOVAT, în sensul de curat, pur, inocent, nealterat. Doar Golgota ne aduce acest rod al nevinovăției noastre. Ni se șterge fosta CULPĂ. Nimic necurat nu va intra in rai. Necurăția devine curăție. Mulțumim, Doamne, pentru darul Golgotei! Ajută-ne să ajungem la Tine! Unii muncitori beau mai mult decât muncesc, unii scriitori beau mai mult decât scriu, unii facem mai multe necurății decât curății, unii uităm mai mult de Cruce decât ne amintim de ea. Să nu mai lăsăm nimic necurat să se insinueze nici în gândurile noastre! Când Îl iubim pe Dumnezeu, totul este clar: ne luptăm cu necuratul, nu îl lăsăm să ne cucerească. Dacă ne blocăm, nu e nici o problemă! Ne uităm în Carte, să vedem pe alții care s-au blocat ca și noi. Citim cu atenție, ne reamintim ceea ce părea uitat și mergem mai departe. Urmăm instrucțiunile, nu ne abatem de la Cale și vom reuși.

Ceea ce pescarii pot înțelege, putem și noi. Ceea ce apostolii au devenit, putem și noi. Ceea ce sfinții au sacrificat, putem și noi. Până nu învățăm să desenăm, nu suntem interesați de artă. Până nu învățăm să ne rugăm, nu scăpăm de nici o necurăție infiltrată perfid. Englezii au avertismente pentru toate podelele alunecoase, dar uită să adauge: Suflete se pot fura, inocențe pot fi măcelărite, necurății se pot furișa. Omul se luptă cu el însuși, dar în această luptă nu este obligatoriu să existe un învins. Biruit să fie iadul, iar Biruitor Domnul! Noi suntem împreună biruitori cu El. Omul luptă cu necurăția din el. Răul nu îl răpune, deoarece Hristos din el îl răpune înainte. Răul este greu de răpus, ca o fantomă, dar pentru Hristos nimic nu este imposibil. Avem zece porunci. Primele nouă sunt ca să găsim dragostea. A zecea, ca să nu o pierdem iar.

Fericirea înseamnă a lucra împreună cu Dumnezeu. Înainte de a fi convins de adevăr, ești sedus de frumusețea lui. Visul hedonist a rămas fără benzină și începe să se năruie, lucru de neimaginat acum trei decenii, în plin consumerism occidental. Unde necurăția s-a infiltrat masiv, lucrurile nu pot fi bune, fără o curăție generală. Necuratul continuă să ne mintă că lumea ar fi sănătoasă și doar libertatea ar fi o nebunie. Hristos poate să ne asigure și libertatea și curăția și imunitatea duhovnicească. Ne poate garanta adevărul. Numai să nu ne mai îndoim deloc de dragostea Lui.