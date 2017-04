Ce idee ciudata: pentru ca sunt crestin, sunt acuzat de comunism!!! Un non-sens in termeni. Acuzatorii se pare ca au coborat standardele, nu mai pun mana pe carte, ci doar pe carduri. Da, e post, ce bucurie… Tristetea’mi reapare in momentul in care mintea se coboara din nou in bezna argintilor. Mintea mea e inca nestiutoare: o ceata’mi acopera vederea sufletului.

Innegurarea’mi obtureaza accesul catre razele luminii divine. Raman incapabil sa ma desfat de bucuria bunatatilor ceresti. Dar nu renunt. Despre asta este vorba: despre nerenuntarea la Lupta. Mintea’mi bolnava nu’L poate contempla pe Dumnezeu. Ramane goala, neumplandu’se de lumina Lui; ce risipa…

Sfasiat fiind de mii de nelinisti, ochiul sufletului nu poate privi adevarul limpede. In ce consta starea maladiva: in apatie, in indiferenta si’n insensibilitate. Parintele Vlachos insista in lucrarea sa, „Psihoterapia ortodoxa”, argumentand cu citate filocalice, pe paza mintii: aceasta devine nascatoare de lumina, nascatoare de fulger si purtatoare de foc.

Solutia: sa’L chem pe Hristos pentru alungarea gandurilor pacatoase. Parintele Vlachos reia un citat din sf. Ioan Scararul: calul iscusit cu cat fuge mai mult, cu atat se incalzeste si alearga mai repede; prin fuga inteleg cantarea de psalmi, iar prin cal, mintea cea viteaza.

Bucurati’va, casnici ai Domnului, sfinti ai Celui vechi de zile!

Bucura’te Codrat, ca in desert un nor aparea deasupra ta, copil neprihanit, si’ti turna roua in gurita!

Bucura’te Tarasie, ca atunci cand Domnul a vrut a te chema la episcopie, lumina a fost pusa cu adevarat in sfesnic!

Bucura’te Teofilact, ca mainile tale au ingrijit multime de bolnavi!

Bucura’te Pavel cel simplu, monah smerit care ne inveti ce inseamna ascultarea de Cer!

Bucura’te Ioan Bulgarul, ca ne amintesti ca fara Hristos nu exista salvare!

Bucura’te Marcu Ascetul, cel de inger hranit, ca puiul unei hiene ai vindecat!

Bucura’te Conon din Nazaret, gradinar martir, ca in picioare cuie ti s’au infipt!

Bucura’te Conon din Isauria, ca de arhanghelul Mihaiil ai fost botezat!

Bucura’te Gherasim de la Iordan, ca atat de mult te’ai apropiat de Dumnezeu, incat si fiarele salbatice ti se supuneau!

Bucura’te Piamun, ca pe oamenii cei rai care vroiau sa devieze Nilul spre pamanturile satenilor tai i’ai vadit, iar acestia pe drum au incremenit!

Bucura’te Teodot de Cirene, ca pe Hristos fara oprelisti L’ai marturisit!

Bucura’te Evdochia, ca desfraul l’ai lepadat si viata ingereasca ai trait!

Bucurati’va Casian Romanul si Rafael de Brooklyn, sfinti ai nostri prea iubiti!

pr. Marius Matei