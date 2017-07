Omul «paradisiac» și omul «căzut»

„Și a privit Dumnezeu toate cîte făcuse și iată erau bune foarte” (Facerea 1, 31). Lumea a fost deci, dintru început, operă desăvîrșită a Celui Desăvîrșit. Și nici n-ar fi putut să fie altfel; căci cum ar fi creat o lume precară Cel Atotștiutor și Atotputernic? Sau cum să fi creat o lume rea Cel Atotbun și Atotdrept? Cît despre om, cum să fi fost pieritor și rău cel zidit „după chipul și asemănarea lui Dumnezeu”? Imperfecțiunile de care suferă astăzi omul și lumea nu țin de starea firească, originară, ci sînt „maladii” ale făpturii înstrăinate de Dumnezeu, deci posterioare și improprii Creației, accidentale, iar nu esențiale, introduse prin păcat și urmînd a fi abolite o dată cu acesta.

Este semnificativ că toate religiile păstrează, într-o formă sau alta, memoria mitică unei „vîrste de aur”, a unui timp originar de plinătate a omului și a lumii, anterior istoriei propriu-zise și recuperabil religios (fie mijlocit și parțial, în ritual, fie nemijlocit și deplin, în eshaton, adică la „restaurarea” finală a Creației). De aici acea „nostalgie a paradisului” de care vorbea Nichifor Crainic în termeni creștini sau acea „nostalgie a originilor” de care vorbea Mircea Eliade în terminologia mai generală a istoriei religiilor. Această universală conștiință tradițională a unei desăvîrșiri originare, precum și nădejdea stăruitoare a posibilei ei recuperări – iată temeiul adînc al tuturor manifestărilor religioase, principiul și finalitatea lor.

Cum era omul în starea lui originară, conform revelației biblice? Am văzut deja că el a fost conceput ca sinteză și încununare a întregii Creații, fiind înzestrat cu toate puterile fizice și spirituale prin care să-și poată împlini menirea în sînul lumii și în raport cu Creatorul său. Scripturile mărturisesc în multe locuri această măreție dintîi: „Dumnezeu a zidit pe om spre nestricăciune și l-a făcut după chipul ființei Sale”, stă scris, de pildă, în Înțelepciunea lui Solomon (2, 23). Numai că „prin pizma diavolului moartea a intrat în lume și cei ce sînt de partea lui vor ajunge s-o cunoască” (ibidem, 2, 24). Iată cum ne înfățișează lucrurile Mărturisirea ortodoxă (I, 23; ed. cit., pp. 41-42): „De două feluri este starea lipsei de răutate (după Sfîntul Vasile [cel Mare]). Întîia este o îndepărtare de bunăvoie de la păcate, cînd, adică, omul se îndepărtează cu însăși voința sa de la greșeli, datorită deprinderii pe care o are și a obișnuinței îndelungate cu faptele bune. A doua este neștiința și necunoașterea răului, adică atunci cînd nu cunoaște și nici n-a încercat întru nimic răul, fie din pricina vîrstei, fie din alte pricini. De acest al doilea fel erau nevinovăția și lipsa de răutate în Adam, înainte să păcătuiască, sădite într-însul potrivit cu toată desăvîrșirea și dreptatea, atît în privința minții, cît și în privința voinței. În minte se cuprinde toată știința, iar în voință toată blîndețea și bunătatea. Deci cunoscînd Adam prea bine pe Dumnezeu (întrucît, în vremea aceea, îi era îngăduit și i se cuvenea), […] cunoștea toate lucrurile împreună cu El [este vorba de o modalitate de cunoaștere cu totul deosebită de cunoașterea noastră de tip intelectual; este o cunoaștere totală, esențială, supra-rațională și non-discursivă, prin har; numai marii înduhovniciți se învrednicesc în parte și-n veacul de acum de o astfel de cunoaștere mistică, superioară oricărei alteia, dar de neînțeles pentru omul lipsit de credință – n. n.]… Cît despre voință, aceasta se supunea întotdeauna judecății, cu toate că era pururi slobodă, omul avînd putere să păcătuiască sau să nu păcătuiască [discordia dintre minte și voință este caracteristică doar omului „căzut” și reprezintă o proastă întrebuințare a libertății originare – n. n.]… Așadar, într-o astfel de stare de nevinovăție și lipsă de păcat se afla omul, asemenea îngerilor. Cum însă a greșit, călcînd porunca, îndată, chiar acolo, în rai, el a căpătat starea de păcat și a ajuns muritor, căci așa ne încredințează Scriptura, zicînd: «Plata păcatului este moartea» [Romani 6, 23]. Și atunci, pe dată a pierdut desăvîrșirea judecății și a cunoștinței, iar voința s-a plecat mai mult spre rău decît spre bine. Și astfel, o dată ce el a încercat răul, starea de nevinovăție și de lipsă de răutate s-a schimbat în starea de păcat, iar omul creat desăvîrșit s-a înjosit întru atîta încît să spună, dimpreună cu David: «Iar eu sînt vierme și nu om» [Psalmul 21, 6]”.

Nici un gînd și nici o pornire necurată nu umbreau la început nestricăciunea firească a primilor oameni:

„Adam și femeia lui erau amîndoi goi și nu se rușinau” (Facerea 2, 25). Fericitul Augustin comenta: „Erau amîndoi goi și nu se rușinau; nu ca și cînd nu și-ar fi cunoscut goliciunea, ci nu se rușinau pentru că nici o poftă nu le mișcase încă sensibilitatea împotriva voinței lor”, iar Sfîntul Ioan Damaschin vedea în aceasta „punctul culminant al nevinovăției” (D. Fecioru traduce: „al impasibilității”; a se vedea Dogmatica, ed. cit., p. 68).

Și trupește omul era perfect sănătos, necunoscînd beteșuguri sau dureri. Dar, peste toate, omul era nemuritor. „Căci Dumnezeu n-a făcut moartea și nu se bucură de pieirea celor vii” (Înțelepciunea lui Solomon 1, 13), ci moartea a intrat în lume prin mijlocirea pizmuitoare a diavolului și ca „plată a păcatului”, prin care toate s-au smintit din firea lor.

Pe de altă parte, omul începuturilor trăia în deplină armonie cu întreaga Fire, toate supunîndu-i-se cu blîndețe, ca unui stăpîn legiuit.

Omul stăpînea deci natura în chip firesc, fiind părtaș cu ea al aceleiași ordini dumnezeiești, iar nu în chip silnic, cum umblă să o stăpînească astăzi (desfigurîndu-și nebunește propria lume, după ce s-a tot desfigurat pe sine însuși). Totuși, și după „cădere”, omul, cîtă vreme s-a raportat religios la lume, a păstrat o legătură intimă cu natura, cum se vede mai ales din monumentele literaturii primitive sau ale celei orale. Omul modern pricepe însă din ce în ce mai puțin resorturile adînci ale acestei intimități arhaice, ce merge pînă la o mărturisită „frățietate” ontologică și mistică. În fața acestei comuniuni complexe, omul modern rămîne adesea fermecat, dar și nelămurit, nemaiputînd-o experia ca atare și reducînd de obicei totul la biata lui perspectivă… estetică. „Înstrăinarea” omului modern este aproape totală: și de Dumnezeu, și de propriul său spirit, și de adevăratul spirit comunitar, și de „dimensiunea cosmică” a existenței.