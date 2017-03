Rugă înaintea unui paraman

Marius Iordăchioaia

Doamne Iisuse,

pe Tine Te caută

rănile mele…

Mulţi pot să mi le închidă;

dar numai Tu poţi

să mi le-adânceşti

aşa de mult

încât,

după lacrimi şi sânge,

să curgă

din ele

Lumină…

Mulţi, Doamne,

îmi pot vindeca rănile

pe care mi le-a făcut viaţa…

dar, nimeni

afară de Tine

nu poate vindeca rănile

pe care

eu

le-am făcut

Vieţii…

***

Notă: Paramanul este o bucată de stofă (mic pătrat sau trapez) pe care sunt brodate (ori imprimate) semnele patimilor Mântuitorului (crucea, lancea, buretele, cuiele, ciocanul, scara crucii, cocoşul, Sf. Petru etc.) având în jur inscripţia: „Luaţi jugul Meu… că este bun şi povara Mea este uşoară“ (Matei 11, 29-30) şi: „Spatele l-am dat spre bătăi şi obrajii mei spre pălmuiri şi faţa Mea nu am ferit-o de ruşinea scuipărilor“ (Isaia 50, 6). Această bucată de stofă e legată cu băieri şi purtată de către călugări pe sub cămaşă, pe spate, la mijloc, ori peste rasă, ca semn al urmării Crucii Mântuitorului.