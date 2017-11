Sfanta Scriptura este planul nostru de actiune bine definit. Ne consultam cu sfintii, aliatii nostri. Nu cunoastem misterele Demiurgului. Am primit prin Revelatie doar atat cat ne este necesar pentru a recastiga Edenul. Nu cartim in fata necazurilor, pentru ca nadajduim in Creator.

Planul divin vizeaza salvarea noastra, nu pedeapsa. Singura solutie este Iisus Hristos. Cu siguranta, acest plan este plin de iubire. Familia face parte din acest plan divin, nu putem trai in libertinaj. Pentru noi, Sfanta Liturghie ne limpezeste inimile tulburate odinioara.

Fundatia este credinta. Cunoasterea Bibliei este indispensabila in respectarea constructiei duhovnicesti. Si stim cu totii cine este Piatra unghiulara!

Ratacind printre ruine, nu ne gasim linistea in cioburi. Doar regasind Calea, redescoperim iubirea. Nebuloasele agresive sunt la perfectul compus. Cu busola milosteniei, nu gresim Scara. Nu regretam lipsa huzurului. Nu suntem porfirogeneti, ci martiri.

Nu raportam cincinale mincinoase, nu pontam mantuiri: nadajduim in Arhiereul Vesnic. Nu vrem sa facem viitorul previzibil, nu suntem ghicitori, dar suntem siguri pe Fagaduitor. Apocalipsa mayasa nu ne descurajeaza. Pelerinele albe ale lui Muller de prin 1834 nu sunt la moda.

Apostolul Paradisului, Jean Delumeau, a fost la noi in tara. Fiecare vom raspunde: Ce ramane din Paradis? Am citit acum cativa ani „istoria” raiului si am inteles ca acesta este o stare care incepe din inima curata, doritoare de Frumos. Nu suntem socialisti utopici, ci crestini care se straduiesc sa respecte duhul Legii.

Hedonistii se exclud de la sarbatoare. Senzorialul exagerbat sufoca spiritualul. Planul postuleaza cumpatare, dreapta masura in toate.

pr. Marius Matei