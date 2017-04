Pre-selectia pentru Inauntru

Suntem dezbinati. Doamne, infaptuieste minunea refacerii unitatii. Are dreptate Antonie Bloom: degradam calitatea cuvantului „iubire” cand declamam „I love icecream”. Doamne, cat e de minunat sa fii cu noi, ramai in pustia noastra! Nu vreau sa uit ca fiecare om de langa mine este o icoana, un chip divin. Ca in fata mea sunt preafrumoase icoane. Chiar daca frumusetea e mutilata de imprejurari, ea ramane indestructibila. Taina iubirii ridica frumusetea icoanei umane mai presus de pamant si o inalta in vesnicie.

Sunt invitat la sarbatoarea bucuriei, Nunta Mielului; sa nu intarziu. Tragismul vietii nu e decat o chemare: patrunde misterele divine. Imparatia mesianica vine acolo unde dispare egoismul. Dumnezeu Se rastigneste din iubire fata de lume. Crestinul se intristeaza si plange din toata inima pentru durerea lumii; asa descopera bucuria hristica.

Biserica e noul Israel; cei ce o tagaduiesc sau o persecuta sunt privati de lumina harului. Voi face o pre-selectie a principiilor, pentru a nu ramane Afara. Ma voi imbarca in luntrea mantuirii, pentru a fi in siguranta in fata icebergului urii. Vino, Doamne, fa-ma sanatos; reda-ma Trupului tainic al Tau. Vreau sa Te ascult cu bucurie. Nu vreau sa spun „nu” Da-ului vesnic. Este loc (si) pentru mine la Hanul Casei Painii. Il primesc cu bucurie, caci Il astept. Multumescu-Ti pentru toate darurile. Gand rautacios, nu-mi da de lucru! Fericit sunt ascultand de glasul iubirii. Nu acaparez cheia cunoasterii (Bartolomeu Anania), ci vreau sa intre toti pe Poarta.

Imprumut fara sa astept restituirea: „a oferi cuiva un imprumut cu intentia de a-l face uitat poate fi o modalitate delicata de a-i face bine, de a-l ajuta” (Bartolomeu Anania). Astfel voi schimba tabara: din adversar „redutabil”, voi deveni casnic. Sunt fericit: degetul lui Dumnezeu se impotriveste fortelor raului. Viclenia amenintatoare a urii nu ma va demobiliza.

Marius Matei