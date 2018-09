Prea Fericita Tecla (24 septembrie)

Biserica triumfatoare in procesiune ingereasca. Cu totii o cinstesc pe Sfanta Tecla, ucenica a Sfantului Pavel. La 18 ani, imbratiseaza credinta. In Antiohia, scapa de fiarele salbatice. Pustniceste pe Muntele Selevchie. Are darul facerii de minuni. Traieste pana la 90 de ani. Este prea fericita, pentru care are o legatura vie cu Hristos Domnul.



Este cuprinsa de puterea dragostei Lui (fiind dezlegata de legatura doririi celor pamantesti). Golita de haine, se acopera de marirea slavei Lui. Nu este arsa de foc, avandu-L racoreala. Este pazita de fiare de catre mana Lui. Logodita cu El, este prima mucenita intre femei. Este cinstita intocmai cu apostolii.



Tinand faclia credintei, calca puterea focului. Imblanzeste fiarele salbatice. Se roaga pentru imblanzirea noastra (a celor ce savarsim pomenirea ei). Din cer primeste cununa nestricaciosa pe crestet. Face parte din aceeasi liga cu Eufrosina, Xenia, Paraschiva, Teodora, Filofteia, Eufimia, Pelaghia, Taisia, Evlampia, Zenovia, Macrina, Marcela, Cecilia, Varvara, Iuliana, Eugenia, Melania, Apolinaria, Tatiana, Agata, Drosida, Glicheria, Sebastiana, Antonina si Fevronia.

Marius MATEI