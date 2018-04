Realitatea miracolului Focului Sfant de la Ierusalim a fost dovedita stiintific

Experimentul a fost desfasurat la Ierusalim pe perioada Sarbatorii Invierii din anul 2008. Un om de stiinta rus, Andrey Volkov, doctor in fizica si matematica, Sef al Institului Kurchatov de Energie Atomica a masurat in Sambata si Vinerea Mare undele radio de joasa frecventa din Biserica Sfantului Mormant din Ierusalim. Potrivit Interfax, dupa ce a cercetat dovezile el a observat ca exista diferente foarte mari intre Vinerea Mare si Smabata Mare (atunci cand Focul Sfant se coboara). Dupa Volkov, diferentele reprezinta „un miracol absolut” dar, din punct de vedere „strict stiintific, masuratorile luate doar o singura data nu pot fi suficiente”.

Totodata el facut masuratori si la crapatura din coloana de la intrarea in Catedrala Invierii (in care Focul Sfant a aparut in mod miraculos atunci cand ortodocsii nu au putut tine Vecernia Invierii in interior din cauza armenilor n.n.) apreciind ca acestea se datoreaza unor descarcari electrice neobisnuite.

Lumina Sfanta apare in fiecare an la Ierusalim in mod miraculos, in timpul Vecerniei Invierii, desfasurata in Sambata Mare in mormantului Domnului, aprinzand lumanarile Patriarhului Ierusalimului si uneori si ale unor credinciosi. Diferite miracole insotesc aparitia acestei lumini ele fiind diferite de la an la an.

In linkul de mai jos veti gasi fragmente ale unor inregistrari video cu manifestari ale venirii Sfintei Lumini.

http://www.sfaturiortodoxe.ro/sfanta_lumina.htm