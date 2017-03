Rugaciunea femeii purtatoare de prunc

Femeia în plus față de bărbat are o mare binecuvântare, și anume: binecuvântarea și darul nașterii de prunci. Credincioasă sau necredincioasă, femeia gravidă va naște prunci și cu siguranță în această perioadă va simți cu adevărat că este specială, va simți cu siguranță că sprijinul cel mare în tot acest răstimp este numai de la Dumnezeu. Femeia are în plus șansa de a se apropia de Dumnezeu dacă nu a facut-o până la momentul rodirii pântecelui său. De aceea postăm mai jos câteva rugăciuni pline de „Duh” pe care o mămică le poate rosti în această perioadă de mari prefaceri în trupul și sufletul său.



O, Imparate Sfinte, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, izvorule al vietii si al nemuririi, iti multumesc ca in casatoria mea m-ai facut vas ales al binecuvantarii si al darului Tau. Caci Tu Stapane ai zis:”cresteti si va inmultiti, umpleti pamantul si-l stapaniti!”

Iti multumesc si ma rog: Binecuvanteaza acest rod al trupului meu, care mi-a fost dat de catre Tine; ocroteste-l si da viata intru Duhul Tau cel Sfant; da-i crestere intru sanatate si trup curat cu madulare bine intemeiate. Sfinteste trupul lui, mintea, inima si toate simturile si daruieste acestui prunc care se naste suflet intelept si intemeiaza intru el frica Ta.

Inger credincios, pazitor sufletului si trupului ii daruieste. Pazeste-l, tine-l, intareste-l si-l adaposteste pe el in pantecele meu pana in ceasul nasterii lui si nu-l tainui pe el in pantecele maicii sale, pentru ca mainile Tale l-au alcatuit dandu-i viata si sanatate.

O, Doamne Iisuse Hristoase intru Atotputernicile si parintestile tale maini incredintez copilul meu. Aseaza-l pe el sub mana harului Tau si prin sfantul Duh, sfinteste-l pe el sub mana Harului Tau si prin sfantul Duh sfinteste-l si-l innoieste intru viata vesnica ca sa fie madular al cerestii Tale Imparatii. Amin!

O intru tot Milostive Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, cauta si ma pazeste pe mine roaba Ta, de frica si de duhurile cele rele care cauta sa strice lucrul mainilor Tale, iar cand va veni ceasul si timpul meu, izbaveste-ma de dureri. Lumineaza-mi neputintele cele din timpul iesirii si da-mi intarire si putere la nastere. Fa-o grabnica prin Atotputernicul Tau ajutor, ca slava lucrului Tau este aceasta si taria Atotputerniciei Tale, lucrul Harului Tau si a inimii tale milostive. Amin!

Imparateasa mea preabuna si nadejdea mea, o Maica a Lui Dumnezeu, bucuria celor necajiti, ajuta-ma ca sunt fara ajutor. Mijloceste tu si roaga-te la Fiul tau Iisus Hristos, Dumnezeul nostru, sa-mi binecuvanteze timpul acesta in care port in pantece prunc, sa usureze greutatea sarcinii si sa daruiasca binecuvantarea Sa peste pruncul pe care-l voi naste; ca nu stiu alt ajutor mantuitor si nici alta nadejde si scapare care sa ne pazeasca si sa ne apere. Ca intru a ta mijlocire si ajutor, slava si multumire intru toate inaltam, unuia Dumnezeu in Treime, Facatorul tuturor, acum si pururea si in vecii vecilor. Amin!

A doua rugăciune

O, Multmilostive Doamne, Ziditorul şi Creatorul cerului şi al pamântului şi al tuturor făpturilor, Cel ce ai revărsat binecuvântarea Ta asupra soţilor creştini: iată moştenirea Domnului, copiii care sunt darul Lui; Mulţumesc Ţie, Doamne, că m-ai făcut să mă împărtăşesc de această binecuvântare şi de darul Tău şi Te rog, binecuvânteaza rodul pântecelui meu, sfinţeşte-l cu Duhul Tău Cel Sfânt, ca să intre în rândul copiilor Tăi iubiţi şi învredniceşte-l să se împărtaşească cu Sfintele Taine ale Bisericii iubitului Tău Fiu şi Dumnezeului meu, Iisus Hristos, ca prin ele să se sfinţească şi sa se cureţe de păcatul strămoşesc. Doamne Dumnezeul meu!

Eu şi rodul pântecelui meu suntem copiii mâniei, dar Tu, Părinte, milostiveşte-Te de noi şi stropeşte cu isop pruncul acesta, ca să se cureţe şi mai alb decât zapada să se facă. Înăreşte-l şi păzeşte-l în pântecele meu până în ceasul când va trebui să se nască. El nu a fost ascuns de ochii Tăi când a fost zămislit. Tu i-ai dat viaţă şi suflare. Păzeşte-mă de frică şi de duhurile rele care vor să nimicească lucrul mâinilor Tale. Dăruieşte-i înţelepciune şi ca trupul lui să crească sănătos, curat şi întreg şi la ceasul cuvenit să-l nasc cu bine. Dă-mi tărie şi putere pentru a naşte, grăbeşte în ajutorul lui şi uşurează durerile mele, pentru că acesta este făptura Ta, zidirea puterii Tale minunate, lucrarea milei şi milostivirii Tale.

Adu-ţi aminte de cuvintele Tale; Tu m-ai scos din pântecele mamei mele, Ţie îţi aparţin de la naştere, Tu m-ai alinat la sânul mamei. Tu eşti Dumnezeul Care ştii şi vezi nevoile oamenilor. Tu ai spus: femeia la naştere va suferi pentru că a venit ceasul ei. Doamne, pentru această milă a Ta şi pentru inima Ta multmilostivă mă rog Ţie, binevoieşte să alini durerea mea pe care Tu mai dinainte ai cunoscut-o şi adu-l în lume pe pruncul Tău acesta viu şi sănătos. Ţie Ţi-l încredinţez, în mâinile Tale îl încredinţez, Doamne Iisuse Hristoase, ca să binecuvântezi rodul pântecelui meu aşa cum altădată binecuvântai copiii care erau aduşi la Tine, spunând: ,,Lăsaţi copiii să vină la Mine, căci a unora ca aceştia este Împărăţia Cerurilor.”

Mântuitorule, aşa aduc şi eu înaintea Ta pruncul acesta, întinde asupra lui mâna Ta. Binecuvântează-l cu Duhul Sfânt şi sfinţeşte-l când va veni în această lume, binecuvântat şi botezat, fă-l om nou şi curăţeşte-l cu Sângele Tău, ca să fie curat şi mădular al Trupului Tău şi al Sfintei Tale Biserici, ca din buzele lui să se audă laudă înălţată Ţie şi să fie moştenitorul vieţii veşnice prin Sfintele Tale patimi şi în numele Tău cel fânt, Iisus Hristos. Amin!

Doamne şi Mântuitorul meu, da-mi putere ca să nasc cu bine acest prunc pe care îl iubesc ca să-l cresc în învăţătura creştină şi să-l dedic slujirii Tale şi a Sfintei Tale Biserici. Amin.

A treia rugăciune

Doamne, cel care ai zis oamenilor : „Creșteti și vă înmulțiți și stăpâniți pământul” binecuvântând nașterea de prunci, arată mila ta și acestui copil ce se află încă în pântecele mamei sale, și ajută-l să se nască la vremea de Tine rânduită. Dă-i lui, Doamne, creștere firească, sănătate și putere.

Părinte Ceresc, Care porți de grijă păsărilor cerului și înfrumusețezi crinii țarinii, poartă de grijă și acestui copil care n-a văzut încă lumina soarelui. Nu ne părăsi pe noi robii Tăi și ocrotește cu harul Tău pe pruncul acesta al nostru și binecuvântează nașterea lui după mulțimea milostivirii Tale.

Iar mai apoi, luminându-l cu Sfântul Botez, să îl faci pe el un mădular ales al Sfintei Tale Biserici, ca să Te laude şi să te binecuvânteze în toată viaţa lui şi în vecii vecilor. Amin.

Rugăciune pentru naştere uşoară

O, Preaslăvită Maică a lui Dumnezeu! Miluieşte-mă pe mine păcătoasa roaba ta, vino intru ajutorul meu în vremea durerilor mele pe care le rabdă toate fiicele Evei în timpul naşterii.

O, ceea ce eşti binecuvântată între femei, Nasterea Domnului Iisus Hristos adu-ţi aminte cu ce bucurie şi dragoste te grăbeai să ajungi la ruda ta Elisabeta când aceasta a rămas însărcinată şi ce minune s-a arătat cu mama şi cu pruncul din pântecele ei şi, din nesecata milostivire a ta, dă-mi şi mie, umilei tale roabe, naştere uşoară!

Dă-mi harul ca acest copil ce se află lângă inima mea să strige cu bucurie aşa cum Sfântul prunc Ioan s-a inchinat Dumnezeului şi Mântuitorului nostru, Care din iubire pentru noi, păcătoşii, nu S-a ruşinat, ci a aceptat să fie prunc. Bucuria negrăită de care s-a umplut inima ta feciorelnica la naşterea Fiului şi Dumnezeului tău să-mi aline durerea! Mântuitorul tău născut de tine, să mă păzească de moartea care curmă viaţa multor mame la naştere şi să se numere rodul pântecelui meu în rândul aleşilor lui Dumnezeu!

Auzi, Preaslăvită Impărăteasă a Cerurilor, smerita mea rugăciune, întoarce faţa ta spre mine şi nu mă ruşina, nădejdea mea, ci acoperă-mă, ajutătoarea creştinilor şi tămăduitoarea bolnavilor cu acoperământul tău in ceasul chinurilor şi al durerilor, ca să mă învrednicesc să cunosc că tu eşti Maica milostiviri şi să slăvesc bunătatea ta, căci tu nu nesocoteşti niciodată rugăciunile celor sărmani şi îi izbăveşti pe toţi cei ce te cheamă în ceasul necazurilor. Amin.

Rugăcinea femeii însărcinate, chinuită de gândul avortului

Doamne, Tu ai binecuvântat femeile ca să nască. Acum sunt şi eu însărcinată, dar soţul mă împinge și îndemană să avortez, deasemenea mulţi din cei care mă cunosc şi chiar cugetul meu uneori mă împinge spre acest păcat. Intăreşte, Milostive, sufletul meu, pazeşte rodul pântecelui meu, depărtează de la mine deznădejdea şi înmoaie inima soţului meu şi acelor care îmi vor răul. Amin.

Mulţumesc Ţie, Doamne, că deşi târziu, am înţeles păcatul greu al omorârii de prunci. Imina mea plânge pentru sufletele pruncilor mei nenăscuţi şi nu am nici îndreptăţire, nici mângâiere, nici linişte. Nu mă lăsa in deznădejde, ci primeşte lacrimile mele ca să ispaşesc in parte păcatul acesta greu şi primeşte tânguirile şi lacrimile mele de pocăinţă. Amin.

