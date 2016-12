Fara Euharistie, ne otravim cu fiecare respiratie

Fara o initiere, nu putem asculta poruncile Invatatorului. Fara Scriptura, nu putem afla voia Cerului. Fara Euharistie, ne otravim cu fiecare respiratie. Cu Hristos, devenim invingatori. Prin Euharistie, ne lecuim. Prin Revelatie, aflam Vestea.

Sclipire nu putem avea in afara scanteierii divine. Impacare nu putem dobandi excluzand Golgota. Fara Mire, nu putem face nimic. Prin lumina Invierii, stravedem Casa. Prin smerenie, ne inaltam. Impreuna cu Mirele, participam la Cina. Veniti!

Jarul, curcubeul si legamantul

Rugaciunea nu este un cliseu. Este stare de vorba cu Tatal. Este ecoul dorului, ca raspuns al plansului inimii. Rugaciunea este jar, este curcubeu, este legamant, este trezvie, este scara sfintilor. Rugaciunea este viata.

Credinta este traductibila. Nu ramane filosofica, ci se exteriorizeaza in fapte. Altfel, moare. Sinuciderea credintei este un pacat de neiertat. Dar fapta nu are nevoie de publicitate. Donatia e semnata de Tatal, nu mai e nevoie sa o expunem pe panouri. Trambita fariseului este o capcana. Smerenie, milostenie, credinciosie…

Infatuati, dar nu utopici

Smerenia lui Hristos spulbera infatuarea bogatasilor si lenea saracilor. Unii profita de bunatatea crestinilor si mint pentru a ii pacali. Sa ne rugam pentru sufletele lor. Oare nu asemenea procedam si noi cu Mirele? Iata de avem nevoie de Maicuta lui Dumnezeu: sa ne ajute sa pastram Adevarul, sa nu inselam, sa nu tradam, sa nu fraternizam cu raul.

Invierea nu este o utopie. Credinta nu e un basm. Totul e real, e pentru toti si e gratis: harul Crucii nu se da in rate. Dar vrem sa auzim? Preferam terasele negre si goarnele zgomotoase. Credem, desi suntem pacatosi. Nadajduim, desi tradam. Iubim, desi nu am scapat definitiv de ura.

Echilibrul nu vine niciodata din exces

Imparatia mesianica este o stare asumata de o minte despatimita si o inima iubitoare. Nu poti fi cetatean al Raiului, cata vreme nu ai credinta. Nu poti muta muntii, nu poti fi iertat, nu poti fi gratiat fara credinta. In domeniul religios, nu exista repetentie. Nu credem in reincarnare, deci aceasta este singura sansa pe care o avem sa castigam eternitatea.

Preferam sa ramanem barbari, respingem nectarul filocalic si ne indepartam de altar. De ce? Atmosfera patimasa devine irespirabila pentru sufletul insetat de liniste. Echilibrul nu vine niciodata din exces; forta este data din soliditate (Teodor Baconschi).

Linistea celui ce se roaga nu socheaza, nu e enigmatica, ci doar pregustatoare de vesnicie. Nu se liciteaza credinta, nu se vinde nici un suflet, ci doar se asteapta Mirele cu nadejde. …cliseu?

Aurel

Acum mai bine de o jumatate de secol, tanarul Aurel, perfect sanatos, mergea in armata. Dupa sapte luni de catanie, familia lui a fost anuntata ca Aurel sufera de o boala psihica grava. Mister total. Nici dupa cincizeci si doi de ani, nu stim ce s-a intamplat. De atunci, Aurel a stat numai in spitale de „profil”: Beclean, Blaj… Cel mai greu a fost la Borsa. Ultimii sapte ani i-a petrecut la Turda. Aici, ingerul i-a trimis o asistenta misionara, pe C.

Acum trei zile, C. mi-a spus ca Aurel a trecut Dincolo, la 74 de ani. La inviere, orbii vad, schiopii umbla, bolnavii de orice fel se vindeca. Dupa ce o viata a fost privat de Potir, ne rugam sa fie gratiat. Greselile acestor oameni sunt pacate? Stim ce zic Parintii. Dreptate au. Incredibil cat de multa solidaritate a creat ingerul in jurul lui Aurel! C. a rezolvat multe acte, pr. V. i-a acordat un loc de veci gratuit (cine sa plateasca?), pr. A. l-a „gazduit” in capela (unde sa fi stat dupa ce a trebuit scos de la morga?), iar un alt preot l-a prohodit. Plus altii, intelegatori, voluntari, crestini… Tristetea lui e gata! E vremea insanatosirii. Rugati-va si voi pentru Aurel! Sfinte Ioane cel Nou de la Suceava, cel batjocorit de pagani, roaga-te pentru iertarea lui…

Pr. Marius Matei