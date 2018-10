Să credem în minunile Sfintelor Moaște!

Cand m-am pensionat medical in 2001, m-am rugat bunului Dumnezeu sa ma intareasca si sa sporeaca dragostea, evlavia mea pentru Dumnezeu. Am accentuat cu rugaciunea, postul, Sfantul Maslu, faptele bune, spovedania, pelerinajul si nu lipsesc de la Sfanta Liturghie. Asa mi-am gasit lumina harului Duhului Sfant, totdeauna sufletul meu se umple de pace si iubire, am bucurii duhovnicesti, nu judec pe nimeni, gandesc pozitiv. Ca sa te vindeci sufleteste, trupeste ai nevoie de credinta, iubire, rabdare, nadejde (daca am avea credinta cat un bob de mustar am primi vindecare grabnica), dar dintre cele 4 lumanari care reprezinta iubirea de aproapele, credinta, rabdarea, nadejdea mai palpaie credinta si nadejdea. In aceasta vara datorita sanatatii am stat la Agapia, unde m-am nascut, am baut lapte crud de capra si cucul imi canta de la ora 5 dimineata. Locuri mirifice cu o incarcatura duhovniceasca de la sfintii si sihastrii care au binecuvantat aceste locuri.La sfarsitul lui august m-am internat la spitalul de recuperare Nicolina Iasi, unde m-au gasit mai bine. In fiecare zi mergeam la Sfanta Cuvioasa Parascheva si la alte biserici si manastiri: Golia, Galata,C etatuia, Barboi…. De la Iasi am plecat la Sfanta Manastire Rarau, a doua zi un preot de la o biserica a citit Acatistul Adormirii Maicii Domnului, cantam (ca pana in decembrie), imi curgeau lacrimi, pentru ca si la Bucuresti si la Iasi mi-au gasit pareza de coarda vocala stanga. Icoana Facatoare de Minuni a Maicii Domnului a facut o minune. Aceasta minune m-a intarit in credinta, convinsa fiind de mai mult timp ca Sfintele Moaste si Sfintele Icoane Facatoare de Minuni ne dau puteri, ne umplu de sfintenie, ne tamaduiesc, ne izbavesc de primejdii, luam binecuvantare si ne dau gandul cel bun. In septembrie am avut bilet la mare pentru aerosoli, am mers si la Techirghiol la marele duhovnic Arsenie Papacioc. Pe 27 octombrie am fost la Sfintele Moaste de la Patriarhie din Bucuresti, in cele 12 ore am trecut si pe la Sfintele Moaste ale Sfantului Nectarie, la Sfantul Mina si la Sfantul Gheorghe Nou. Noaptea am petrecut-o cu mai multi pelerini la liceul Mihai Eminescu primind pachete si apa, ne-am odihnit pe niste canapele conversand cu reporterii de la revista Click. Am ajuns acasa intr-o stare exceptionala. Multi oameni refuza sa se indrepte spre Hristos (unii ii ironizau pe pelerini si insistau cu imagini negative). Avem Mari Duhovnici carora le plang inimile pentru noi, se roaga ziua si noaptea cu multa credinta, ne conduc sufletele spre limanul mantuirii, au o misiune Dumnezeiasca, sunt Lumina pentru lume. Ar fi bine sa-i urmam: „Sufletele noastre sunt in mana lui Dumnezeu, pururea uniti in dragostea lui Hristos”. Maria Tataru, Onesti, Bacau