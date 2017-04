Sa cumparam mai multe lacrimi

Ce sa cumparam, ce sa ne dorim, la ce sa renuntam? Nu pentru a economisi bani, ci pentru a fi mai aproape de credinta. Nu vrem ca banul sa fie idol. Vrem un acoperis si o paine. Vrem Painea Vietii. Curajul nu ne insoteste mereu, dar il redescoperim de fiecare data extaziati. Iradiem liniste macar, daca nu lumina. Nu producem agitatie in jurul nostru. Suntem insemnati, contam, nu suntem un accident al istoriei. Vrem sa ne cenzuram greselile. Poate avem indoieli; piste pentru noi raspunsuri. Cu siguranta, avem si certitudini. Traim intr-o lume care fuge de divinitate, fara ca macar sa ii explice motivul. Enciclopediile pentru copii exclud creatia. Scoala, societatea si familia laica nu dau marturie despre frumusetea si armonia, echilibrul si rezistenta credintei.

Starea noastra este grava, dar nu vrem sa mergem la medic. Suportam durerile, fara sa luam Medicamentul. Daca Doctorul ne viziteaza, ii trantim usa in nas. Uitam de simplitate. Oscilam. Avem clipe de har si luni insangerate. Trecem de la o stare la alta, fara sa tanjim suficient dupa echilibru. Ne complacem in mediocritate. Nu suntem reci, dar nici calzi. Nu avem determinarea sa implinim Cuvantul pana la capat. Vrem mantuire fara efortul nostru. Dam verdicte pripite si ne razgandim mult prea des.

Ne-am separat de pat si masa de Veliar, dar evitam sa semnam divortul. Suntem in continuare infideli Cerului. Aruncam cu pietre in desfranati, fara sa ne privim in oglinda. Anatematizam eretici, uitand ca nevinovatia ne e straina si noua. Credem ca daca suntem fiii noului Avraam, avem certificate de mantuire din oficiu; ne inselam.

Veliar nu poate prada Casa Slavei. Inima noastra nu o poate sfarteca decat daca tinem noi de o parte a firezului. Veliar nu poate prada raiul, cata vreme Christ al nostru a pradat iadul; l-a scuturat definitiv. Doar ratatii mai merg acolo dupa Inviere; sa devenim castigatori. Mai multa credinta, mai multa bunatate, mai multa seninatate, mai multa poezie psaltica; iata ce sa cumparam. Mai multe zambete pe fata necajitilor, mai multe zile linistite, mai multe privegheri, mai multe lacrimi. Si mai multe lacrimi. Cu mult mai multe lacrimi. Cele mai multe lacrimi.

Mai putina sarlatanie, mai multa noblete. Fara smecherie, doar sinceritate. A imita Modelul nu cere timp, nici mestesug, ci doar intentie buna. Ne stingem ca niste lumanari, dar sufletul ramane viu. Ne gandim la Cer in vreme de pace; El se va gandi la noi in vreme de conflict. Nu ne e frica de Neatins, ci de absenta Lui din viata noastra. Sa cautam absolutul; daca vom declara ca l-am si gasit si vom opri cautarile, l-am pierdut de tot.

Nu in lux, doar saracilor tata. Cronosul risipit dupa averi e irecuperabil. Macar in ceasul ultim, o desteptare.

Marius Matei