Pe undeva mă simt împăcat cu lumea. Dragostea creştinilor pe care îi întâlnesc în drumurile mele (of, uneori atât de lungi) mă determină să îmi duc munca mai departe.

De câte ori nu am vrut să renunţ! În ultimii ani am trăit mereu cu febră de conştiinţă, cu reproşurile tacite ale celor care au încercat naiv să-mi influenţeze viaţa şi să mă determine prin orice mijloc să renunţ la frumosul ce l-am susţinut.

Cenaclul Lumină Lină a fost opera lui Dumnezeu. Binecuvântare nu am luat de la oameni, de la familie, de la prieteni ( mai ales de la ei, nu). Binecuvântare mi-au dat doi mari părinţi: Părintele Nicodim Bujor şi Părintele Ioanichie de la Frăsinei. Suficient pentru mine. Insuficient pentru alţii? Nu ştiu… Eu cred însă că toți cei ce au credinţă adevărată se cutremură în faţa acestor două nume… Să fie pace!

