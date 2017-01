Semnele unei căsătorii șubrede

Articolul 16 din Declaratia Universala a Drepturilor Omului afirma ca “Familia constituie elementul natural si fundamental al societatii si are dreptul la ocrotire din partea societatii si a statului.” Afirmatia aceasta exprima un adevar etern si universal. Realitatea zilnica a acestui adevar insa este diferita. Familia si casatoria romana sunt stresate. Au nevoie de ajutor – din partea altor familii, a celor cu mai multa experienta, a bisericii, a preotilor, a statului. Acelasi lucru se poate spune despre situatia familei mai in toata lumea. Stresurile si provocarile societatii contemporane afecteaza negativ familia, casatoria, si relatiile de cuplul. Din aceasta cauza ele au nevoie de ajutor.

Care sunt semnele unei casatorii subrede? Care sunt factorii care indica nevoia de ajutor in casnicia d-tra? Cum stim cind avem nevoie de ajutor din afara? Acestor intrebari si asupra acestui subiect ne concentram astazi. Raspundem astfel si unei solicitari din partea unei cititoare care ne-a cerut sa abordam acest subiect.

Materialul de mai jos a fost prelucrat pentru noi din texte originale publicate de catre prestigiosul institut american Focus on the Family. A fost intocmit de catre Simona Ciufudean (AFR Sibiu). Ii multumim.

Factori care indica nevoia de ajutor in casnicia dvs

Incepand de la comportamentul copiilor si pana la abuzul fizic, cativa factori va pot ajuta sa va dati seama daca casnicia dvs are nevoie de ajutor.

(1) De la familie si prieteni

Daca familia sau prietenii dvs recunosc o problema in casnicia d-tra, acordati-i atentie. Persoanele din afara casniciei pot deseori identifica o problema serioasa in casnicia dvs. Membrii familiei si prietenii au adesea banuieli pe care le intuiesc dinainte, sau devin preocupati de relatia dvs in urma comportamentelor si atitudinilor pe care le manifestati. In special, luati aminte daca cineva va spune: “Oameni buni aveti nevoie de consiliere familiala.”

(2) Comportamentul copiilor

Un alt factor se refera la copiii dvs. Comportamentul lor deseori e un barometru al situatiei si lucrurilor neplacute care se petrec in interiorul unui camin. Puteti crede ca nivelul de relationare si sanatate din casnicia voastra este in regula si asa cum trebuie sa fie, dar copilul dvs simte cand ceva nu este bine si trebuie sa fie altfel. Copiii mai mici deseori reactioneaza la problemele din casnicie printr-un comportament anormal pe care il manifesteaza la scoala, printre prieteni sau chiar si acasa. Acelasi lucru se intampla si printre tineri. De multe ori ei reactioneaza la problemele de acasa implicandu-se in activitati sau imprietenindu-se cu persoane nepotrivite. De obicei, ei incearca sa trateze stresul unei casnicii nesanatoase prin mijloace nesanatoase. Comportamentul si atitudinile lor denota modul in care isi alina durerea.

(3) Prezentul in comparatie cu trecutul

Un factor real si practic care indica nevoia de consiliere este comparatia dintre casnicia prezenta si trecuta. La inceputul casniciei, multe cupluri petrec o mare parte din timp impreuna, se ajuta unul pe altul, trec peste diferentele dintre ei, comunica si rezolva problemele esentiale. Dar in timp, conflictul si problemele vietii elimina aceste obiceiuri sanatoase. Daca aceste practici erau odata obisnuite dar acum au devenit extrem de rare sau nu exista, casnicia dvs se confrunta cu o reala problema. Toate relatiile devin bolnavicioase, iar in absenta acestor ingrediente de baza ce trebuiesc adaugate la interactiunile zilnice dintre soti, pot inceta cu totul.

(4) Abuzul fizic

Daca abuzul fizic e prezent in casnicia voastra, prima masura care trebuie luata este siguranta. Daca ai fost abuzat(a) fizic sau amenintat(a), cauta un loc sigur.Nu ramane in situatia unde vei putea fi ranit(a) din nou. Dimpotriva, contacteaza serviciile de asistenta sau politia. Desi poti crede ca ceea ce s-a intamplat are o justificare, si nu exista alte optiuni, nu te baza pe lucrul acesta. Abuzul fizic nu este niciodata justificat sau normal. Intelege ca intotdeauna exista optiuni, variante sau cai de iesire, cit si persoane care te pot ajuta.

(5) Abuzul de substante

Multe probleme care implica dependenta – cum ar fi drogurile, alcoolul, jocurile de noroc si pornografia- nu se pot rezolva de la sine sau doar de catre soti. Tratamentul pentru fiecare dependenta este un proces complex si de lunga durata. Multe persoane nu pot opri un comportament dependent. Este nevoie de ajutor profesional si de o responsabilitate permanenta. Consilierea pe termen mai indelungat si un tratament corespunzator sunt recomandate pentru a face fata in mod eficient unei dependente. Dependenta poate distruge foarte repede o casnicie, asa ca nu incerca sa o rezolvi de unul singur.

(6) Probleme sexuale

Datorita faptului ca dinamica sexuala in casnicie este o chestiune personala si foarte importanta, ea trebuie cultivata si protejata. Daca problemele de natura sexuala persista in casnicie, faptul ca sunt evitate sau ignorate nu inseamna ca vor si disparea. Problemele sexuale pot duce la aparitia altor probleme si mai grave, de exemplu unul dintre soti cautind alternative pentru a-si satisface nevoia fizica sau emotionala. Internetul, siteurile pornografice si chaturile, sunt cauze aditionale in subminarea relatiilor de intimitate dintre soti. La fel cum modul de a te hrani corespunzator este esential sanatatii fizice, viata sexuala sanatoasa este si ea vitala unei bune casnicii. Pe scurt, nu ignora problemele sexuale ale casniciei tale.

(7) Probleme emotionale

Daca tu sau sotul tau incepeti sa manifestati unele probleme cum ar fi furie continua, depresie, anxietate, stres anormal, vina sau probleme de natura biochimica (de exemplu schizofrenie, paranoia, sau alte psihoze), aveti nevoie de ajutor. Problemele emotionale sunt deseori niste reactii sau raspunsuri ce rezulta dintr-o situatie mai dificila dintre tine si sotul tau sau relatia voastra. Pana nu se rezolva problema de baza, cea prezenta, tulburarile emotionale vor continua sa reapara. O singura problema emotionala netratata va duce la alte probleme si mai serioase. De exemplu, mania exagerata duce la o depresie severa. Pana nu este rezolvata problema maniei, este posibil ca depresia sa continue.

(8) Aventuri extramaritale

Descoperirea infidelitatii in casatorie este unul dintre cele mai intunecate si durerose momente ale casniciei. Suferinta emotionala si simptomele care preceda o aventura infidela sunt profunde. Nu exista o suferinta sau durere ca cea simtita de un sot inselat. Durerea emotionala si intensitatea ei reflecta experienta trairii unui eveniment extrem de traumatic. Socul, negarea, mania, depresia si alte emotii sunt normale. Cand aceasta durere are loc, este nevoie de ajutor profesional. In urma unei aventuri de infidelitate multe persoane nu mai pot sa parcurga procesul de vindecare cu succes fara o interventie din afara. Vei experimenta ganduri, trairi si provocari spirituale pe care nu le-ai mai simtit inainte. Nu cauta sa rezolvi singura sau singur invalmaseala aceasta de sentimente. Cauta consiliere crestina profesionala.

Cursurile pentru casatorie sunt de asemenea foarte folositoare: ele sunt concepute special sa rezolve problema casniciilor care trec prin crize. Consilierea pentru o vreme e necesara chiar si dupa ce un cuplu trece printr-un curs sau un seminar de casatorie. Trebuie insa inteles si faptul ca un episod de infidelitatea maritala nu inseamna neaparat terminarea casniciei tale. De fapt, dureroasa si dificila cum poate fi, o aventura de felul acesta poate deveni punctul de cotitura in multe casnicii, dar spre bine. Unele cupluri reusesc sa depaseasca durerea infidelitatii si sa refaca o casnicie sanatoasa.

(9) Retragerea

Retragerea prelungita este intotdeauna un semn periculos. Retragerea in casnicie inseamna ca unul dintre soti sau chiar amindoi ajung la un punct atat de dureros incat se resping reciproc. Rezultatul retragerii este descendenta intr-o stare de apatie unde pur si simplu sotilor nu le mai pasa. Comunicarea, relatia sexuala, afectiunea si celelalte stari normale devin inexistente. Retragerea pe o perioada mai indelungata este unul dintre cele mai dificile stari prin care un cuplu casatorit poate sa treaca sau din care poate iesi. Atata timp cat exista interactiune intre soti exista si sanse pentru revitalizarea casniciei. Dar cand unul sau amandoi soti se retrag, este un semn ca au renuntat la a incerca revitalizarea casatoriei. Consilierea este astfel necesara pentru redirectionarea cuplului spre relatia initiala, reconstruirea increderii si a starii emotionale atit de necesare cresterii si functionarii unei casnicii sanatoase.

(10) Relatia spirituala negativa

Biblia ne invata ca o casnicie depinde de relatia cuplului cu Dumnezeu. Daca casnicia ta e subreda asa va fi si viata ta spirituala. Problemele din casnicie pot opri accesul la o relatie sanatoasa cu Dumnezeu si binecuvantarile spirituale pe care ea le genereaza. Daca o casnicie trece prin situatii extreme, sotii nu se vor mai putea concentra asupra relatiei lor cu Dumnezeu. Vor incepe sa spuna sau sa faca lucruri care sunt contrarii caracterului crestin. Daca persisti intr-o relatie negativa cu Dumnezeu, gandurile, credinta si comportamentul tau pot sa fie afectate intr-un mod negativ si chiar dramatic. Daca casnicia ta se afla intr-o relatie nepotrivita, umblarea ta cu Dumnezeu poate sa fie la fel. Este foarte dificil ca una sa fie gresita si cealalta buna.

