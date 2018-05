Sfantul Efrem cel Nou – o prezenta, nu un portret

Probabil ca multi dintre voi ati citit postarea din zilele Postului Mare, cand am istorisit cum s-a apropiat de Biserica un prieten grav bolnav (o tumoare inoperabila la creier). Pentru ca Dumnezeu a vrut sa ajunga la biserica ctitorita de Sf. Constantin Brancoveanu din Mogosoaia unde isi are acum duhovnicul, exact cand fusese adusa si o icoana care izvora mir a Sf. Efrem cel Nou, un martir crestin, monah torturat de păgâni pana la introducerea unui taciune aprins in stomac (asa cum si este reprezentat indeobste), am rugat un prieten (pe care nu o sa-l laud ca sa nu-l smintesc:) sa-i faca o icoana a Sfantului pe care sa o aiba acasa, ca sfant protector. Mi-a venit acest gand, sa i-o daruim cu totii, cat mai multi, fiecare dupa puteri, mai ales ca Paul o sa aiba nevoie de bani pentru mancarea speciala, tratamente etc. Precizez ca este o icoana pe lemn, pictata de un zugrav care „colaboreaza” cu Duhul – nu este ceva ciudat, pentru ca, in mod normal (acel „normal” care se pierde…), orice iconar conlucreaza la icoana; nu isi produce talentul, ci il subsumeaza intr-un dialog cu cel ce este pictat si care este O PREZENȚĂ, nu un portret. Pentru ca Sfantul este chiar acolo, in fața ta, atunci cand te rogi si atunci cand NU te rogi. Icoana realizeaza, asa cum se spune acum, un „performance”, in care conlucreaza vazutul cu ne-vazutul Vietii Vesnice care se descopera prin ea.

Sf. Efrem, mare făcător de minuni, sa-l bucure si pe cel care s-a ostenit sa o picteze – Gabriel -, si pe cel pentru care a fost pictata – Paul, bolnav -, si pe cei care o s-o doneze.

Mai am un gand: daca se aduna putin mai multi bani decat costul icoanei, sa-l duc pe Paul in Sfantul Munte – locul nodal al ortodoxiei astazi -, ca sa intalneasca si mari duhovnici, si alte multe icoane, sfinte moaste, Brâul Maicii Domnului si alte odoare facatoare de minuni.

O sa ne fie putin greu sa ne despartim de icoana Sfantului, care sta de o zi la noi in casa. Este minunata si ii multumesc lui Gabriel pentru dragostea cu care a lucrat-o. Maine însă va sta in casa celui pentru care a fost zugravita și se vor ruga la ea cu toții, el, soția și cei doi copii:

Bucura-te, rana si surparea necredintei.

Bucura-te, ca esti putere daruita celor credinciosi

Bucura-te, ca preschimbi inimile celor necredinciosi.

Bucura-te, Sfinte Parinte Efrem, de-a pururi fericite!

Iulian CAPSALI