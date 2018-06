Sfintenia romanilor de azi

Duminica sfintilor romani. Zi de mare bucurie. Credinta devine patriotica. Nu este loc de ura pentru calaii sfintilor romani, ci doar de iertare. Si de indemn la sfintenie. Parintele Savatie marturiseste: „Dacă am fi căutat slavă de la oameni, am fi vorbit ceea ce le place oamenilor să audă. Şi dacă am fi dorit să nu fim vorbiţi de rău, ne-am fi linguşit şi lăudat duşmanii. Dacă am fi dorit să stăpînim peste mulţimi, cu stăpînire nedreaptă, ne-am fi trădat prietenii. Si dacă am fi dorit să fim bogaţi ne-am fi pus în slujba celor care împart bogăţia nedraptă a acestei lumi. Dumnezeu ne-a dat minte să pricepem şi înţelepciune ca să înţelegem. Ştim şi vedem prin darul Lui. Lumina lui Hristos luminează tuturor, dar numai cei cărora le este dat o văd. Unii şi-au dat viaţa pentru pace, iar alţii, în numele păcii, au ucis. Nu este cuvînt de apărare pentru cei pe care îi apără Dumnezeu, iar cei ucişi fără de vină sînt ca luminile ce se aprind în întuneric. Dragostea, fie că strigă, fie că tace, este auzită doar de cei ce iubesc.”

Ramona Pop imi reaminteste un adevar: „Un ţăran merge la pescuit. Găseşte pestisorul de aur şi când pestele îi spune: ţăranule, lasă-mi viaţa că îţi îndeplinesc orice dorinţă, ţăranul deodată calcă peştele în picioare spunându-i: Cui îi zici tu ţăran, mai?” Frumos ne indemni, Ramona: Să lăsam firescul să se producă și să nu uitam niciodată taina libertății celuilalt, care are inclusiv această libertate de a alege să se îndepărteze de noi.

Domnul Ristea a murit din dragoste pentru corp. Da, can-canul vrea sa conduca. E dificil sa le vorbesti romanilor despre sfintenia strabunicilor. Iulian Capsali e realist: „Ca sa poti face din oameni ce vrei, trebuie sa induci o stare de panica permanenta. Au ratat-o cu incalzirea globala, acum se pregateste, inclusiv prin filme, Apocalipsa. Nu a fost in mai, n’are nimica, vine in toamna. Nu vine nici in toamna, vine la anul. Si uite asa, oamenii devin ca niste gaini in coteț, carora li se arunca o mana de grăunțe, si alea contaminate cu e-coli…” Fugim dupa bani, din pacate, si prea putin(i) dupa spiritualitate. Mai degraba, fugim de ea.

O completare necesara, Vincentiu Dascalu: „Daca nu dispui de foc, te multumesti cu artificii. Nu lumineaza. Nu incalzesc. Dar atrag atentia, starnesc maruntele admiratii si astfel buzunarele sufletului ne sunt golite fara sa o simtim.” Iar Claudiu Raducu parca a auzit interogatia-mi: „Dar cum lumea este, totusi, a lui Dumnezeu este normal ca odata El sa „bata cu pumnul in masa”.

Dar pana atunci, ca si in aikido, ii lasa pe fiecare sa isi arate arama pe fata si tocmai prin actiunile lor „ii duce” acolo unde El asteapta. Si in contextul asta sigur ca are rost sa ne rugam.”

Mi-a fost dor de Vali: „Sunt un om fericit, iar asta nu are legătură cu evoluţia, ci cu alegerea. Sunt un om liber, iar asta nu necesită explicaţii. Într-un final ştiu că timpul nu se mai împarte în ani, ci în re-definirea cuvântului acasă, acolo unde procesul devenirii va străluci a viaţă. Sunt tânăr, dar asta nu e tot ceea ce am în nordul acesta îndepartat. Iar curândul se va transforma în vara tuturor împlinirilor, acolo fiind ziua mea.” Ioan Popescu, in schimb, vrea sa fie glumet: „Pofta buna, domnilor! Am sa va urez pofta buna si din aeroport, si din avion, si din alta tara. Si am sa va urez pofta buna si odihna placuta toata viata mea. Pentru ca, vorba cuiva, mancarea multa si odihna prelungita duc inevitabil la moarte.” Adica, lipsa filantropiei si a postului!

Daniel Valean reia tema Rosia Montana: „Sunt conştient că fraţii mei, mocanii din Roşia, o duc greu. Crede-mă, nici eu nu mănânc icre de Manciuria. Ştiu că le-ar fi un pic mai bine, pentru vreo 20 de ani, cât îţi ia ţie să scoţi tot de acolo. Dar mai ştiu că dacă ai fi fost un filantrop adevărat, cu banii din publicitate le-ai fi făcut soarta fericită pentru mai mult de un secol. Şi mai ştiu că după ce o să termini de săpat şi de cărat o să le laşi o groapă mare in sat, cât o pâlnie imensă, în care se va aduna doar apa de ploaie şi lacrimile lor.

Suntem lipsiţi de informaţie, dar sper că nu ne-a luat Dumnezeu minţile. Mi-ar plăcea să cred că peste câţiva ani vom şti să scoatem singuri aurul ăla, să-l facem brăţări dacice şi să ţi-l arătăm în muzeele noastre, invitându-te să plăteşti bilet la intrare. Şi cu banii de pe bilet o să re-ecologizăm Roşia. Lasă-ne să ne trăim amarul cum putem, nu mai răsuci cuţitul în rănile noastre, nu-ţi mai bate joc de demnitatea acestui neam. Du-te şi sapă în altă parte. Pentru că, oricâte măşti ai avea, nu eşti cu nimic mai bun decât solii de pace ai lui Baiazid, zapciii fanarioţilor, specialiştii în inginerie petrolieră ai lui Hitler sau agronomii lui Stalin. Pleacă în Nigeria şi sapă până o să ajungi în China!”

Avem o ilustratie inedita: catalogul Raiului, clasa romanilor. La Revedere 20…? Mult mai corect, trebuia sa intitulez postarea „Pacatosenia romanilor de azi”. Dan Tomulet este si el preocupat de sfintenie: „Problema sfinteniei este acuta pentru mine. Este ea posibila sau nu? Probabil ca inainte de a raspunde acestei intrebari ar fi nevoie de o definitie. Asadar, ce este sfintenia? Iar apoi, daca e realizabila sau nu. Motivul pentru care pun aceste intrebari tine de faptul ca adesea am auzit afirmindu-se ca „nimeni nu e sfint pe pamint”. Expresia aceasta a devenit aproape o lozinca, as zice o lozinca justificativa. Cu alte cuvinte, daca in viata mea nu este sfintenie, atunci de ce sa nu ajustez putin si invatatura ca sa se potriveasca realitatii din viata mea. Cred ca multi crediciosi procedeaza in felul acesta, fie ca isi dau seama fie ca nu. Apoi, daca sfintenia nu e accesibila acum, crestinismul tinde sa ia forma unei promisiuni goale. E ca si cum Dumnezeu nu e in stare sa ne procure chipul Sau autentic.”



Nu sunt de acord cu Caius cand afirma: „Capacitatea omului de a nu pacatui este inexistenta. Starea de inocenta a omului a fost pierduta odata cu caderea lui Adam”. Ce zici de sfintenia Maicii Domnului? Haide sa nu (mai) fim ipocriti…

