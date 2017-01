Silogismul fericirii

Este din ce in ce mai dificil pentru un copil sa scape de sclavia banilor. Tot ce aude in jurul lui il demoralizeaza. Intra de mic intr-o competitie a duhului de stapanire. Lacomia, egoismul si mandria devin singurule lui repere. Nimeni nu ii spune ca nu sunt cele mai bune. Parintii fie se plang ca nu au destui BANI , fie sunt prea ocupati sa ii multiplice. Totul se plateste, nimic nu e pe gratis, totul e COMERCIAL , nimic nu mai e benevol.

Ceea ce cumperi nu arata cine esti

Este din ce in ce mai dificil sa afirmi asa ceva. Pari ciudat. In snobismul nostru, suntem atat de ipocriti, incat nici nu ne dam seama cat de caraghiosi am devenit. Innebuniti dupa branduri, mereu pe fuga, mereu disperati, mereu sclavi, niciodata liberi. Doar adevarul ne face liberi. Dar preferam minciuna, pentru un profit de doi lei. Cine mai cauta adevarul? Ne prefacem ca vrem adevarul estetic, dar schimbam regulile pe parcurs. Pentru ca vedem doar BANI , visam doar BANI . Stiti ce? Nu ii vom avea niciodata cu adevarat! Ei nu vor fi nostri, ci noi vom fi ai lor! Asta e tragedia pe care nimeni nu o vede.



Ai valoare, chiar daca (mai ales) nu ai bani

Este din ce in ce mai dificil sa supravietuiesti FINANCIAR . Ti se spune ca nu contezi daca esti sarac, pentru ca nu esti un cumparator, nu esti din lumea lor. Tu nu mai ai CNP, asigurare medicala, nu mai ai nici loc de veci, daca nu ai bani. Esti bombardat de reclame aiurea. Crezi ca te poti proteja de ele, dar ele iti intra in sange, in gandire, te pervertesc. Incet-incet, slujesti lui Mamona, fara sa stii. Unii prefera sa se vanda. Vand informatii, vand trupuri, vand mame, vand suflete. Vand orice, pentru 30 de arginti, pretul unui sclav pe piata.

Marfa nu te face mai fericit

Este din ce in ce mai dificil sa renunti la lucrurile inutile, nenecesare, chiar daunatoare. Pentru simplu motiv ca toata lumea musca momeala, nu e neaparat necesar sa o faci si tu. Daca ai multe obiecte devii doar un rasfatat, un egoist, un lacom, niciodata un fericit. Cati oameni sarmani ai fi putut ajuta, daca nu risipeai! Si ce fericit ai fi fost acum! Doar pentru ca li s-a facut reclama, nu trebuie sa iubim obiectele. Nu e util pentru fericirea ta sa ai haine scumpe, chiar daca ti se spune asta de la cresa.

Cultura de consum a societalului

Este din ce in ce mai dificil sa mai gasesti ceva spiritual in lumea ta. Totul se consuma, in graba, intens, pe datorie. Cand va trebui sa achiti factura… Nu mai exista social, filantropie, ci doar calcul, plus valoare, firma. Marfa devine o placere de autosatisfacere. Nu cumpar nimic pentru altii care nu au nici ce manca, ci cumpar aiurea lucruri de care nu am nevoie. Bine fac?! Copiii folosesc cuvantul „bogat” la fiecare 4 propozitii, e normal?! Toti vor vile, masini, concedii, lux, sanatate. Toti fug de Cruce, de rugaciune, de Dumnezeu. Respingerea Adevarului nu e ceva nou. Dar acum e mai pervers. Raul e prezentat drept smecher, descurcaret, neplictisitor, adrenalina, viteza. Mascota devine un model prost in locul ingerului bun. Numarati cata populatie se inghesuie duminica in mall si cati mai cauta altarele…

Materialismul fura copilaria

Este din ce in ce mai dificil sa razbati intr-o clasa plina de fite, la scoala, la servici, oriunde. Nu mai esti la moda. Ai idei depasite. Dar esti mai fericit. Nu esti nostalgic dupa copilarie (nostalgia e depresiva), dar ravnesti la inocenta vremurilor in care nu te raportai la bani si la sex. Erai fericit, pentru ca nu erai materialist. Acum vezi doar bani. Nu Il mai cauti pe Dumnezeu, asa cum un copil isi cauta Tatal. Timid, bajbaind, plangand. Si nu mai ai nici bucuria regasirii Tatalui. Nu mai esti protejat. Banii pusi de o parte pentru doctori nu te vor salva, cel mult vor prelungi agonia. Dar ce urmeaza dupa?

Este din ce in ce mai putin dificil dupa o transfuzie cu sange divin, dupa ce ai luat si Medicamentul, nu ai vizitat doar Farmacia.

Scapa cine poate? Si cine nu poate ramane fara scapare? Scapa oricine vrea, oricine invoca puterea Salvatorului. Urma scapa turma? Pastorul scapa turma! Oaia vede niscaiva iarba in prapastie si coboara sa infulece. Dar se lacomeste la iarba si devine prea grea. Nu mai poate urca singura inapoi. Pastorul isi pune viata in pericol coborand dupa ea. Dar nu o aduce cu forta. Ci abia cand devine mai usoara, dupa putina abstinenta. Icoana Blandului Pastor Il reprezinta pe Domnul Hristos cu oaia pe umeri. Adica, oaia este salvata. Misiunea nu a esuat, chiar daca lupii ataca staulul.

Numai ca azi lupul musca ca un las, pe la spate. Nu il vezi, nu il auzi. Daca ai stii ca vine, ai aprinde focul si ai tine pradatorul la distanta. Mai bine, tine focul deschis permanent. Vigilenta non-stop. Nu mai risti nimic. C.C. Ciomazga lanseaza la conferinte (la lansarea cartii) ideea pericolului ecranarii (frame-ul 25, care nu poate fi perceput constient de mintea umana). Adica, lupul iti face capultelevizor. Fii atent! Aveai o noptiera… Poate o candela, o icoana, o psaltire… Noptiera a ramas. Numai ca in locul icoanei ai pus un idol. Un televizor cronofag. A disparut si candela si catea de rugaciuni, le-ai urcat in pod.

Noul stapan al casei, idolul, iti dicteaza viata. Mananci si nu stii ce mananci. Nu stii ca bei apa otravita, doar e indulcita, nu simti amarul. Iti bubuie capul si nu vrei sa realizezi ca esti epuizat de noul tau idol. Vii acasa. Care e primul lucru pe care il faci? Inainte sa te descalti, iti saluti stapanul: deschizi televizorul. Si merge in nestire si cand aspiri si cand ai musafiri, poate si cand te rogi (pe silentios). Te rogi cu telecomanda in mana, fara sa stii ca te rogi altcuiva.

Am auzit aceste lucruri de mai mult timp. Dar nu le-am crezut. Chiar eram revoltat pe cei ce mi le explicau. Joia trecuta am auzit expunerea Profesorului. Vinerea trecuta am avut privilegiul unei vizite private a autorului Lucrarii „Se intorc mortii acasa”. M-a lamurit, m-a convins. Doar e un profesionist al televiziunii si un cautator al Adevarului. De atunci nu ma mai uit la TV. E o senzatie de eliberare nemaipomenita. Nu zic ca nu o sa ma mai uit deloc. Chiar maine il voi vedea pe profesor la B1. Dar voi consuma o doza minuscula, insignifianta. Inlocuiti TV-ul cu rugaciunea catre ingerul pazitor! Faceti asta o saptamana… O viata… Veti scapa din prapastia shottingului (de la shotie, nazbatie). Si veti redescoperi ca Pastorul e la fel de bland, gata sa va scape din ghearele haitei.

Scapa oricine vrea in echipa lui Melchisedec. Cine voteaza Veliar, lipeste afise in iad. E simplu: ori ai ulei in candela ori nu ai! Nu mai merg amanarile: Stai sa merg sa imi cumpar… E inchis peste drum. Pana vii cu uleiul de la Lidl, ai stikeez, dar Mirele a inchis usa. Faci ce vrei, dar stii ce faci?

Bataile inimii parintelui Gheorghe Santa Il cauta pe Capitanul Navei. Parintele vede in fiecare suferind o lumanare aprinsa. In prezenta parintelui, Il simt viu pe Dumnezeu. Parintele imi arata de fiecare data ca orice raza de lumina este doar un apel, un apel (nu in asteptare) la regasirea Celuilalt. Focul inimii parintelui arde pentru a sarbatori iubirea eterna. Si se considera inca slab, desi Dumnezeu l-a intarit. Biciuieste pacatul ca un profet/duhovnic plin de foc divin. Pacatosul e doar un talhar, un corupt, un putred acoperit de rusine. Pe acest pacatos il asteapta Dumnezeu la intalnire…

Nu puterea lumii o cauta parintele. Nu se orienteaza dupa duhul lumii… Pentru ca oamenii sa se iubeasca, nu au nevoie de samanta puterii, ci trebuie indemnati doar sa se slujeasca unul pe altul. Orice contradictie nu este decat o lipsa, o mare lipsa a bunatatii. Pacea interioara a parintelui este un arbore, un arbore ce se inalta cu multa-multa rabdare. Parintele nu este atras de neghiobia jocului cu zaruri… Nu s-a lasat prins de imaginea lebedei inventate. Pentru ca apreciaza si se straduieste pentru desavarsire, nu pentru comoditate.

Ai Sai nu L-au primit! A fost respins de cei din casa Lui. Respins, El asteapta la usa si continua sa bata. Cu rabdare si iubire, asteapta. Ai Sai nu L-au primit, pentru ca erau perfizi. Aveau o infatisare aparent binevoitoare, dar – de fapt – erau plini de indiferenta. Putin le pasa lor… Ascundeau rautate, viclenie, necinste. Erau plini de perfidie, vatamand pe Cel care le-a acordat incredere, pe Cel ce le-a spus ca ei au valoare in ochii Celui-Vechi-de-Zile. Erau insa obisnuiti cu un nivel mult inferior, neduhovnicesc, lipsit de cultura, bazat doar pe stomac. Erau periculosi, fara sa para astfel.

Nici nu au vrut sa creada, nici sa Il inteleaga

Totusi, nu a fost respins de toti. Nu a fost nici o vreme in care sa nu fie si primitori ai Cuvantului, nu doar inamici. Sa nu se creada ca nu L-a primit nimeni. L-am vazut plin de har (dupa umanitate) si de adevar (dupa dumnezeire). Noi toti, cei ce L-am primit, primim din plinatatea Lui, nu mai ducem lipsa de nimic. Il avem pe El, avem totul, avand Sursa Iubirii. Prin har, credem; prin adevar, intelegem. Indreptati calea Domnului! Credeti sincer in El! Domnul patrunde in inimile noastre prin credinta. El este Mielul divin, El ridica pacatele.

Una este sa scoti sageata din rana, alta sa vindeci rana

Nu e suficient sa te opresti din pacat, trebuie si sa fi iertat pentru pacatele comise deja. Rana noastra deja incepe sa se vindece, fara sa fie deloc meritul nostru. Suferinta de azi ne arata o lume fara Vindecator. Pacientii resping Medicamentul, considerand ca nu au nevoie. Prefera sa zaca singuri plini de sange pe campul de batalie, decat sa fie ridicati de brancardierii fara de arginti. Cine respinge Lumina, cine nu crede, acela ramane in intuneric.

Tot ce avem, de la El am primit

Nu putem primi nimic, decat daca ne-a fost dat de sus. El ne da, noi trebuie sa si primim, sa nu refuzam. Noi suntem prietenii Mirelui, stam in harul Sau, ne pastram in prietenia Lui, nu decadem. El ne pazeste sa nu cadem. Auzim gasul Lui si ne bucuram. Moare pentru pacat, fara sa fi pacatuit. Cine crede in El, are Viata, pentru ca El este Viata. Cine nu crede, nici nu Il va vedea, nu va avea Viata… Cine nu crede, mania sta asupra Lui. Mania aceasta este corupere, este moarte, este necunoastere a adevarului. Pacatul ramane in cei ce nu cred in iertare si in Cel ce iarta.

Oboseala lumii (depresia) este istovirea firii umane prin pacat. Obosesti sa tot respingi si sa tot fi respins. Este istovitor sa ramai cazut, neridicat. Este ineficient sa respingi belsugul harul, doar dintr-o incapatanare de neinteles. Doar cei ce se pun de-a curmezisul nu pot fi iertati, pentru ca nu se lasa ajutati. Dar si pentru acestia a murit Mesia.

Nu am prins nimic fara Iisus, nu am stiut unde sa pescuim. Sa pescuim corect! Acum, nu mai pescuim singuri… Nu mai pescuim in mlastini intunecate. Pescuim fericirea. De fapt, noi suntem cei pescuiti.

Cateva reguli:



1. Nu este vorba despre productia de peste oceanic.



2. Piscina cu apa curatitoare este cristelnita Botezului.



3. Lasati-va pescuiti de catre Marele Pescar!



4. Iisus pescuieste peste tot, nu are licenta doar pentru Marea Galileii.



5. Aghiuta (cel ce stramba din nas) pescuieste cei mai multi adepti negandu-si propria existenta.



6. Nu pescuim cu oricine.



7. Nu pescuim in ape otravite intentionat.





8. Ne invatam copiii cum sa pescuiasca si ce sa faca cu surplusul de peste.



9. Nu e nevoie sa investim in perfectionarea unditelor, ci sa nu uitam Scopul / Miza pescuirii.



10. Iisus se lasa prins in locul nostru.



Dumnezeu ne va pescui, ne va atrage (Osea 2, 6). Pescarii se regrupeaza in cadrul Bisericii, pregatind strategii de lupta duhovniceasca: ascultare, blandete, rugaciune. Pescarii construiesc altare si le daruiesc nume divin. Pescuiesc in profunzime, cauta supraesenta. Credinta nu e mai slaba, doar solul este mai putin fertil. Pescarii pornesc de la Origine (supraintreg), nu de la desfasurare. De la deplinatate (sfintenie), nu de la fragmentare (explozie, erezie, haos). Viata pescarilor este o reintoarcere. Ei acumuleaza virtuti, nu bunuri inutile. Din pescari, Iisus face apostoli.



Doar cine nu are izvor limpede bea din balta.