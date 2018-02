Supermarket-ul lui Dumnezeu

Înainte cu mult timp mergeam in Autobuzul vieţii. Şi intr-o zi am văzut o plăcuţă pe care scria ,,Super-marketul Lui Dumnezeu”. Şi am rămas surprins! Când m-am apropiat, uşa s-a deschis larg si m-am aflat înăuntru. M-au întâmpinat lucrătorii angajaţi. Si m-am umplut iarăşi de uimire. Erau ingeraşi! Unul dintre ei s-a apropiat zâmbind si mi-a dat un coş. ,,Cumpără cu înţelepciune tot ce vrei!” – mi-a zis.

Erau de toate acolo. Întâi de toate am pus in coşul meu multă Răbdare, preţioasa Iubire si Înţelegere.

M-am gândit: ,,aceasta iţi trebuie mereu, oriunde te-ai duce”. În continuare am luat o sacoşă de Înţelepciune şi două sacose cu Credinţă. Sfântul Duh era peste tot si L-am lăsat să mă pătrundă. M-am oprit puţin, dar mai încolo am văzut Puterea, indispensabilă în luptă. ,,Îmi trebuie însă şi Binecuvântare, Smerenie, si Recunoştinţa!”, am gândit eu. Le-am procurat si pe acestea.

În sfârşit, m-am apropiat de casa pentru plată. Când am înaintat, însa, am văzut şi Rugăciunea si Înfrânarea. Sigur aveam nevoie de amândouă, pentru ca ştiam ca, odată ieşit din magazin, aveam sa întâlnesc păcatul. Pacea si Bucuria, precum si Doxologia erau in ultimul raft.

Deci m-am apropiat de casa si l-am întrebat pe înger:

- Cât datorez?

Acela a zâmbit si mi-a spus cu simplitate:

- Ai luat toate câte ţi-au trebuit?

- Da, i-am zis. Cât datorez?

A surâs şi mi-a zis din nou: ,,Suma este plătită de mult. A plătit-o Hristos Cel Întrupat, Cel Răstignit, Cel Înviat.”

Paisie Aghioritul- Mica filocalie