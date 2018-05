Te-ai gândit vreodată că talentul copilului tău ar putea să nu fie calculatoarele sau limbile străine?

Adică, te-ai gândit vreodată că poate copilul tău ar fi fost un priceput făuritor de cruci de lemn?

…

Am fost aseară cu copii la Muzeul Satului, cu totul neaşteptat.Am ajuns cu jumătate de ceas înainte de închidere, aşa că era aproape pustiu.

Dar a fost o incursiune într-o lume mirifică. O plimbare printr-un sat părăsit în care am început să ne imaginăm că noi eram sătenii, iar vecinii erau prietenii noştri. Noi am ales binenţeles casa din judeţul Buzău cea cu prispa înaltă sub care se afla intrarea în beci. Apoi început să alegem case pentru fiecare, pentru Pr. Tudor am găsit o casă cu o poartă masivă de lemn numai cruci toată, familiei Ţoţa o altă casă mai mare cu multe pătuţuri, Luca prietenul lui Ioachim nu stătea nici el foarte departe. Cei mai sărăcuţi aveau şi ei un bordei călduros. Maria aşa de tare a fost prinsă de val încât a exclamat că şi-ar dori să trăiască pe vremea aceea în care casele erau locuite de oameni vii.

Abia i-am desprins din muzeu, de fapt ne-au dat afară pentru că depăşisem ora de vizitare.

O observaţie pe care a făcut-o pictorul Horia Bernea, dar pe care abia aseară în liniştea satului am conştientizat-o mai bine, că de fapt ţăranul avea motive de a-şi aminti de Dumnezeu în tot locul privirii sale. Erau cruci puse peste tot, fereastra avea cruci, răspântiile drumurilor cruci, chiar şi pe bârnele de lângă cuier cruci, şi mă gândeam că era mai uşor să crezi lui Hristos pe vremea aceea, chiar şi numai pentru acest motiv. Chipul odihnitor al crucii împrejurul tău, încât, oricât de păcătos ai fi fost, tot gândul te ducea îndată la Dumnezeu.

Poate că tâlharul acela de pe cruce a putut spune cuvintele sale mântuitoare şi pentru că avea în aceea clipă chipul desăvârşit al crucii în faţa sa.

Anca STANCIU