La ce folos sa tinem Postul Craciunului?

Ne apropiem de Marea Bucurie. Suntem in mult dorita asteptare. Dar nu putem stagna. E nevoie de un urcus, cat de mic, dar constant. Anticipam stergerea lacrimilor. Dam slava Celui nascut in iesle! Azi am aflat ca o cunostinta s-a imbolnavit grav. Este sufletul nostru, de care ne amintim vag cate ceva disparat din copilarie. Cum se purifica, cum se desfata in paraclise tomnatice, cum zburda vesel pe pajistea raiului inocentei. Acum am incercat sa divortam de el. Sa ii negam existenta. Multi profesori atei ne-au invatat ca nu exista suflet, nici pacat, nici demoni, nici pedeapsa, nici iad. Asa ca totul e permis, zic ei! Si am trait (prea) multi ani ca si cum sufletul nu ar fi al nostru. Dar el continua sa ne astepte. Era foarte flamand dupa dialogul cu Tatal, foarte insetat de Sangele mantuitor al Fiului si foarte dezgolit fara scutul Duhului. Numai ca Domnul Dumnezeu cel Atotputernic ne-a harazit in cale mari duhovnici, care au rasucit cheia inimii si au preschimbat rautacismele in luminite. Acum constientizam marea pierdere. Dar nu e (niciodata) prea tarziu. Mesia Domnul e tot acolo, la Usa. Sta si bate. Nu a plecat, nu a renuntat, chiar daca e zgribulit: e foarte bucuros de revenirea noastra.

Sfintii (aliatii care ne elibereaza din lagar, prietenii care coboara targa pe acoperis) ne clarifica sentimentele contradictorii. Nu mai ironizam pe cei credinciosi, ci vrem sa ne integram in comunitatea lor plina de iubire. Fratii ne primesc cu bucurie. Suntem oitele ratacite, incantate ca au scapat de lupi si sunt in siguranta in staulul Tatalui. Acum o vreme radeam de conferintele crestinilor. Azi insa ne hranim sufletul, recuperand fiecare secunda. Ne bucuram de prezenta in cetatea noastra a ucenicului parintelui Arsenie Boca. Urcam o treapta catre Betleem meditand la sfaturile parintelui Simeon Tudoran de la Alba Iulia: „Ne tot întrebăm de ce nu ne ascultă copiii, de ce fiica sau fiul nu mai sunt aşa cum au fost copiii când erau mai mici. Ce se întâmplă după ce ei s-au căsătorit? Nu se mai înţeleg, ce se întâmplă? Trebuie să intrăm neapărat, dacă vrem să scăpăm de necazuri în viaţa noastră, să le spuneţi copiilor dumneavoastră şi nepoţilor dumneavoastră, trebuie să intrăm imediat la cuminţenie, să ne cuminţim, să fim oameni împăcaţi cu Dumnezeu. Societatea aceasta ştie să trăiască frumos şi poţi trăi frumos şi să ai o temelie puternică la baza familiei, dacă într-adevăr îţi respecţi această chemare duhovnicească”. Sa ne traiti, parinte!

Suntem contemporani cu Naşterea Mântuitorului?

La aceasta actuala interogatie ne-a raspuns (urcandu-ne inca o treapta spre Betleem) eruditul parinte profesor Stelian Tofana, in cadrul Dialogurilor TVR Cluj. Dincolo de orbirea provocata de lipsa de rugaciune, redescoperim un mare adevar: Hristos se naste pentru noi, redefiniti-va prioritatile!

Un mesaj din ieslea umila: „În lumea asta de noroi, Hristos e totul pentru noi…” Nu banul, nu puterea lumeasca, nu faima, ci doar Divinul Prunc! Suntem optimisti: „Azi am fost la un concert de colinde al grupului Iza. Cat timp o sa mai auzim astfel de muzica, nu-i totul pierdut” (Iulian Capsali). Mesageri adevarati ai heruvimilor bethleemici, ne-au transpus intr-o atmosfera paradisiaca. O deosebita bucurie, Adriana Dumitru: „Mă gândesc că sunteţi de acord că doar în limba română şi într-un colind poţi auzi astfel de versuri… Ce minune!” Atentie, sa nu cadem de sus: „Biruinţa nu-i obligatorie; obligatorie e lupta” (N. Steinhardt). Emotionant: „Unde este Dumnezeu, mamă? Unde este Dumnezeu, tată? Nu vedeţi că înnebunim fără El? Nu vedeţi că banii pe care ni-i daţi sunt bani de înmormântare a sufletelor noastre?” (Marius Iordachioaia)

Trebuie sa recunoastem ca nu postim cu adevarat. Chiar daca ne straduim sa postim de bucate, postul de pacate nu il cunoastem. Dar nu renuntam, ci ne rugam Maicii Sfinte sa ne calauzeasca. Multi taiem porcul in aceste zile si mai gustam din „porcarii”. Ne inecam acum la mal, la final de post. Nu avem destula vointa sa ne abtinem. La prima ispita serioasa, cedam usor. Daca am adauga rugaciunilor zilnice si Acatistul Nasterii Domnului nostru Iisus Hristos, cu siguranta am fi mai intariti. „Nu va temeti de post, ci iubiti-l”, de indeamna peste veacuri Sfantul Ioan Gura de Aur, un practicant al postului si al rugaciunii. Si de ce ne-am teme de post?! Mai degraba sa ne trezim din colcaiala, sa postim si sa fim cu mult mai buni, pentru a nadajdui la dobandirea Imparatiei vesniciei iubirii. Am auzit azi pe unii zicand ca postul e doar „meseria calugarilor”. Gresit!

Gasim scuze pentru orice: pentru chefuri, pentru lipsa de la biserica (ba e ger, ba e canicula, ba e oboseala), pentru dezmat, uitand de Parintele ceresc si de indeplinirea sfaturilor Lui.

Pai daca si Moise si Ilie, chiar Ioan Botezatorul si Domnul Hristos au postit, noi nu avem nevoie de post? „Daca ne tinem departe de mancaruri, sa ne tinem departe si de pacat” ne zice Sfantul Ioan Gura de Aur. Pierdem folosul postului daca „nu mancam carne, dar mancam sufletele celor saraci, nu ne imbatam cu vin, dar ne imbatam cu pofte trupesti si daca tinem post ziua, dar noaptea privim lucruri rusinoase”. Sfantul antiohian parca azi dimineata a scris aceste randuri, atat sunt de actuale! Vom avea mult folos de pe urma postului doar daca il vom uni cu rugaciunea, cu iertarea si cu lupta duhovniceasca.

„Dumnezeul nostru, nadejdea tuturor marginilor pamantului si a celor ce sunt pe mare, departe, Cel ce mai inainte ai intocmit, prin Legea Ta Veche si Noua aceste zile de post, la care ne-ai invrednicit sa ajungem acum, pe Tine Te laudam si Tie ne rugam: intareste-ne cu puterea Ta, ca sa ne nevoim intru ele cu sarguinta, spre marirea numelui Tau celui sfant si spre iertarea pacatelor noastre, spre omorarea patimilor si spre biruinta asupra pacatului; ca impreuna cu Tine rastignindu-ne si ingropandu-ne, sa ne ridicam din faptele cele moarte si sa petrecem cu bunaplacere inaintea Ta in toate zilele vietii noastre. Ca Tie se cuvine a ne milui si a ne mantui pe noi, Hristoase Dumnezeule si Tie slava inaltam, impreuna si Celui fara de inceput al Tau Parinte, si Preasfantului si bunului si de viata facatorului Tau Duh, acum si pururea si in vecii vecilor. Amin.” (Rugaciune care se citeste in fiecare post)

Cum ne pregatim pentru spovedanie acum, inainte de Craciun?

Ne lasam de rautati, macar in aceasta perioada liturgica deosebita? Ne pregatim prin linistire, prin mai multa rugaciune, mai multe lacrimi in fata icoanei Maicii Domnului si mai putine rasete de altii. Spovedindu-ne sincer, de Craciun vom avea musafiri din alta Cetate, colindatori din Cer, magi ai bucuriei in casa noastra umila. Fara curatenia pocaintei, nu vom fi vizitati decat de tulburatori, vicleni si amagitori, care ne vor tranforma in soldati irodieni ucigatori de prunci. Azi ne vom spovedi, constienti ca la radacina oricarui rau sta atentia bolnavicioasa acordata propriei persoane (Sf. Ioan de Kronstadt).

Adica, dorinta (pagana) de a ne menaja.

Din acest egoism excesiv se trag celelalte bube ale noastre: raceala, cruzimea, indiferenta, lenea si duplicitatea. Iesiti de la batranii harismatici care ne sfatuiesc si ne dau epitimia, nu ne vom mai cauta in coarne. Ne vom lupta sa rastignim omul vechi din noi. Vom rabda cu ingaduinta si vom deveni cu adevarat urmatori ai Domnului Hristos. Sfantul Kronstadtului ne sopteste ferm: adevarata intelepciune consta in a duce o viata cumpatata (extremele sunt nocive!) Cu musafirii din alta Cetate prezenti, nu ne vom mai lipi de pamant. Viclean-mincinosul diavol va incerca sa ne zdruncine increderea in Sfanta Euharistie. sfantul Ioan de Kronstadt are raspunsul: Tie si mie Euharistia pare cu neputinta, dar nu si pentru Dumnezeu.

Telul este apropierea noastra de Dumnezeu. Dar nu o apropiere fortata. Ne vom bucura in Domnul, stiind ca avem cetate in ceruri, unde cei plecati Dincolo prea devreme au mers sa ne gateasca loc. Nu ne vom ingrijora de nimic, caci Domnul este aproape: un imbold la o viata plina de zel in slujba lui Dumnezeu. Musafirii din alta Cetate au un colind pentru noi: dragostea lui Dumnezeu pentru noi este o realitate, un fapt, un adevar. Bine ati venit, Oaspeti dragi, nu plecati de la noi!

Marius MATEI