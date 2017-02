Un post nou, aceeași ispită

S-a gasit mormantul lui Iisus. Inca unul. In fiecare Post al Invierii, dusmanii Invierii mai gasesc cate un mormant „in care ar fi posibil sa fie ingropat Iisus”. Documentarele Discovery Channel si National Geografic isi amintesc brusc, primavara, sa atace crestinismul. Daca o tinem tot asa, devenim colectionari de iluzii. Nu cred ca vreo firma de pompe funebre are ceva de castigat. Stapanitorul lumii acesteia insa umbla racnind ca un leu, cautand pe cine sa inghita. Il deranjeaza smerenia noastra, chiar asa putina cata este, sporita in zilele de post. Nu se rabda sa nu muste an de an. Numai ca deja se face de ras. Cercetatorii din documentare o „scalda” lamentabil, mult sub nivelul documentarelor din anii ’70. Acum e un fel de telenovela fara sfarsit.

Puteti gasi inca 777 de morminte, Iisus nu va fi in nici unul. Pentru ca a inviat, oricat nu va place voua sa credeti. Ce s-a gasit, de fapt? Mai nimic: „un osuar cu o inscriptie care sugereaza ca acolo este posibil sa fi fost ingropat Iisus.” Foarte categoric, ce sa mai zic: sugereaza ca e posibil. Of course, si eu sugerez ca e posibil sa ajung pe Luna maine. Halal descoperire! Sugerez ca e posibil sa fie doar o minciuna. Inca una. Banala, trista, rece. Venita direct de la viclean-mincinosul, preanemernicul si preahainul. Si de la ambasadorii lui.

Daca imi doresc ceva in viata, acel „ceva” e sa mantuiesc. Si daca as mai putea adauga o dorinta, aceea ar fi sa ajung la Biserica Sfantului Mormant. Eu nu mai caut osuare, inscriptii sau sugestii. Stiu unde e mormantul lui Iisus. Si stiu ca e gol. Pentru ca Iisus a inviat si pentru mine si pentru ambasadorii preamincinosului. Si Saul cauta un cadavru si a gasit un Inviat! Si noi cautam averi si placeri, in loc sa ne desfatam de lumina sfanta din noaptea de Inviere! Sa nu o stingem niciodata! Si mai avem Revelatia: inscriptia Sfantului Duh, care nu sugereaza, ci afirma cu certitudine ca cei ce resping Invierea nu pot ajunge in Rai.

Acest nou osuar este aproape de cel „valabil in 1980″. Nu mai cauta decat in aceeasi zona, nu mai extind aria. Probabil este in apropiere un hotel bun si nu vor sa se departeze too much. Acest discurs pseudo-elitist al noii ere de carton nu mai tine. Oamenii nu se pot opune evidentei. Vedem minuni multe in jurul nostru. Ne bucuram de invierea inimii noastre. Suntem in Biserica celor mantuiti, nu ne coboram in porturile idolatriei si ale ateismului.

Avem nevoie de un nou Atanasie impotriva ereticilor! De ce tacem, doar nu ne este frica?! Cu cat mai repede vom ajunge la Domnul, cu atat mai bine! Ziceti si voi, poate fi acesta un argument decisiv: „Pe capacul osuarului, alaturi de inscriptia in limba greaca, este desenat un peste care tine ceva in gura, aluzie la povestea lui Iona, imagine folosita de primii crestini ca simbol al credintei lor in invierea lui Mesia”? Acest desen putea fi pe mormantul unuia dintre miile de crestini (sugerez ca e posibil, nu dau cu bata).

Mai, hotarati-va odata, nu va mai contraziceti! Anul trecut, de Craciun (acum cateva luni, de altfel, inca nu s-a topit neaua de atunci) vroiati (voi, mincinosilor) sa ne bulversati ca mormantul lui Iisus nu ar fi (*sugerez ca e posibil) la Ierusalim, ci in Japonia, in satul Shingo, din regiunea Amori! Si credeti voi, preamincinosilor, ca Duhul Sfant nu ne-ar fi revelat acest lucru? Ei, legende ieftine puteti crea retroactiv… Dar fiti macar mai creativi: „Iisus ar fi murit la 106 ani (sugerati ca e posibil)”. Dati-o-ncolo de treaba, va credeam mai seriosi! Deja blasfemiati: „În mormântul s-ar găsi, după cum scrie pe o plăcuţă, o ureche a unui frate mai mic al lui Iisus, Isukiri, şi o şuviţă din părul Fecioarei Maria”. Fratilor, de unde l-ati scos pe Mister Isukiri??? Tot acest turism local blasfemiator ar avea la baza (stiti deja, sugerati ca e posibil) Documentele Takenouchi. Prea multe elemente noi (mincinoase) pentru o singura zi de ajun aspru.



In 28 martie 1980 erati siguri pe voi. Acum nu mai e bun acel mormant din Talpiot. Cautati prin Siria, mergeti spre Damasc!

Marius MATEI

(martie 2012)