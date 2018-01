Un preot pravoslavnic din largul mării pe Everest

Preotul Fiodor Koniuhov, fiu al unei basarabence, Maria Efremovna (1918‑ 2010), este cunoscut nu doar în Rusia, ci şi în Europa, ori chiar dincolo de Ocean. Artist, scriitor, grafician, dar mai cu seamă, un călător neîntrecut…

Dor de ducă

„Batiuşka” Fiodor, acum în vârstă de 60 de ani, are în palmaresul său o mulţime de călătorii în jurul lumii, ce au ţinut presa europeană, în anii trecuţi, săptămâni de‑a rândul, „cu sufletul la gură”: şase cu iahtul, pe mai multe mări şi oceane – Inclusiv înconjurul Antarcticii; ascensiuni pe cele mai înalte vârfuri muntoase ale planetei (Everest, Aconcagua, Elbrus etc.), atingerea Polului Nord (în trei rânduri), a Polul Sud… Cel mai greu, de fapt, este să‑l întrebi pe evlaviosul cleric prin ce locuri nu l‑au purtat paşii… Din satul Atmanai, raionul Akimovski, regiunea Zaporojie, loc în care mama sa îl aştepta întotdeauna cu lacrimi în ochi, Fiodor a străbătut întreaga lume: din Groenlanda până în America de Sud, din Samarkand în India. A cutreierat, de la un capăt la altul, Canada şi Siberia… Expediţiile lui Fiodor au început la doar 15 ani, atunci când a traversat Marea de Azov, vâslind până la epuizare, într‑o sărăcăcioasă barcă pescărească…

În căutarea tainei…

O legendă vie, s‑ar putea spune… În Etiopia, de pildă, Fiodor Koniuhov mărturiseşte că s‑a închinat înaintea faimosului Chivot vetero‑testamentar, în care se păstrează Tablele Legii, primite de Moise pe Muntele Sinai. O relicvă extrem de importantă atât pentru evrei, cât şi pentru creştini, aflată astăzi în custodia Bisericii Copte. Koniuhov crede că este primul european care a avut şansa de a avea în faţa ochilor această sfinţenie, locaşul în care se află Chivotul rămânând secret până în zilele noastre. Evenimentul s‑ar fi petrecut într‑o veche biserică din Aksum, vechea capitală a Etiopiei. Koniuhov povesteşte: „Nici prin cap nu‑mi trecea că etiopienii îmi vor arăta Chivotul. Ca diacon (încă nu fusese hirotonit preot), am participat împreună cu mai mulţi slujitori la un serviciu religios. Mă aflam lângă cel care are în grijă relicva sfântă. Nu am mai văzut vreodată un asemenea om: era doar lumină, iradia pur şi simplu! A adus Chivotul şi m‑am închinat. Operatorul care mă însoţea a imortalizat acel moment”. Fiodor Koniuhov, ca invitat al guvernului etiopian, a cerut cu acest prilej autorităţilor de la Addis‑Abeba permisiunea de a se ocupa personal de înălţarea unei biserici ortodoxe în capitala Etiopiei, în cinstea Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, Purtătorul de Biruinţă.

Credinţa lui Fiodor Koniuhov

Fiodor Koniuhov îl iubeşte încă din copilărie pe Sfântul Gheorghe. A moştenit credinţa de la mama sa, care a trecut la cele veşnice în urmă cu un an. În tinereţe, komsomolist fiind, a purtat întotdeuna, în taină, o cruciuliţă la gât. A simţit mereu prezenţa şi ajutorul lui Dumnezeu. „Acum, ca om în toată firea, îmi dau mult mai bine seama că nu se poate vorbi de singurătate în lume. Chiar şi pe ocean, în apropierea ta, înoată delfini şi balene, păsările se avântă spre cer; în drum spre Polul Nord, poţi întâlni urşi şi foci. Ştiu că Dumnezeu este mereu prezent, ca şi sfinţii cărora te rogi. Pe întinderea oceanului, fără ajutorul sfinţilor lui Dumnzezeu, nu poţi face nimic” – mărturiseşte Fiodor. Odată, ambarcaţiunea cu care plutea pe ocean s‑a răsturnat în mijlocul valurilor uriaşe. Prins de icoana Sfântului Nicolae, Fiodor s‑a rugat cu lacrimi sfântului, fiind salvat în chip minunat de la înec. Şi‑a spus în acele clipe: „Oare câtă vreme am să mai cutreier lumea?”.

Pelerin spre înalt

Călătoriile i s‑au părut uneori lui Fiodor o mare ispită, o zădărnicie. „Am călătorit vreme de 40 de ani, precum Moise în pustie. Puţinul timp care mi‑a mai rămas mă voi ruga”. Koniuhov a trimis Patriarhiei Ruse, în urmă cu câţiva ani, o cerere de primire în rândul clerului, din dorinţa de a fi cât mai aproape de Altar. Răspunsul Patriarhiei nu s‑a lăsat prea mult aşteptat. A fost făcut ipodiacon chiar de praznicul Sfântului Nicolae, ocrotitorul marinarilor şi al celor care călătoresc. Mai apoi, a fost hirotonit preot în oraşul Zaporojie, în Ucraina, oraş aflat în apropierea satului său natal – după o viaţă de om petrecută pe mări şi oceane, pe drumurile Africii, ori pe crestele munţilor… Oficial, în toată această vreme, a locuit la Moscova. Puţine zile din an însă, pentru Fiodor, Moscova a însemnat „acasă”. Astăzi, preotul Fiodor Koniuhov, în altarul Bisericii „Sfântul Nicolae” din Zaporojie, se simte cu adevărat „acasă”. I se pare că a ajuns, în sfârşit, la liman, după o călătorie plină de peripeţii. Aici se roagă el şi îi binecuvântează pe călători şi pelerini, pe alpinişti, pe cei care vor să meargă la Polul Nord ori la Polul Sud… „Dorul de ducă” îl mai îmboldeşte însă din când în când pe „batiuşka”. Anul acesta, în mai, Fiodor Koniuhov a plănuit să urce din nou pe Everest.

Gheorghiţă CIOCIOI