Viata ca un joc culpabil de copii

Rugaciunea nu este un cliseu. Este stare de vorba cu Tatal. Este ecoul dorului, ca raspuns al plansului inimii. Rugaciunea este jar, este curcubeu, este legamant, este trezvie, este scara sfintilor. Rugaciunea este viata. Credinta este traductibila. Nu ramane filosofica, ci se exteriorizeaza in fapte. Altfel, moare. Sinuciderea credintei este un pacat de neiertat. Dar fapta nu are nevoie de publicitate. Donatia e semnata de Tatal, nu mai e nevoie sa o expunem pe panouri. Trambita fariseului este o capcana. Smerenie, milostenie, credinciosie… O lume grabita, grabita, grabita. Spre propria moarte. O lume care fuge de salvare. Care rade de salvatori. Care se incapataneaza sa se scufunde. O lume bolnava, care rejecteaza Leacul. O lume mantuita, care poate inca sa mai spere.

Nu exista pocainta fara lacrimi, nici mantuire fara o credinta ce muta muntii. Doar ochii spalati de lacrimi pot vedea picaturile harului. Doar inima neinflacarata de dorul divin nu poate fi o torta de lumina, nu isi poate gasi armonia. Doar dragostea incandescenta de Adevar purifica imanenta. Lacrimile mantuirii aduc bucuria Duhului. Nepasarea fata de transcendent, in schimb, inchide sufletul nemuritor intr-un iad al deznadejdii. Cum sa nu ne fie draga Liturghia, cata vreme nu putem avea viata fara Rodul ei? Cum sa nu asteptam nerabdatori ziua in care ne impartasim, cand stim ca nu avem alt Tratament?

Oricat de tulburat ai fi, nu conteni sa cauti din nou si din nou pacea. Citeste zilnic lecturi duhovnicesti. Fii prunc intru Hristos: sa nu dai importanta extravagantei imbracamintei, asa cum nici pruncului nu ii pasa cum este imbracat (sf. Ioan de Kronstadt). Viata ta e un joc de copii. Dar nu unul nevinovat, ci un joc culpabil. Ai minte sanatoasa si iti cunosti scopul vietii. Totusi, te comporti nebuneste: nu dai importanta scopului, ci te ocupi de lucruri fara noima. Il numesti Tata pe Dumnezeu; atunci pune toata nadejdea ta in El. Intipareste bine in inima ta: Dumnezeu imi este Tata!

Daca rugaciunea te oboseste repede, nu Il ai in fata ochilor mintii pe Domnul ca si cand ar fi aievea (sf. Ioan de Kronstadt). Cat de mult imi injosesc sufletul nemuritor, impatimindu-ma de cele ce se strica si se sting repede, indepartandu-mi privirea de la lumina cea de Sus, aducatoare de bucurie! Zice sfantul leningradean: Domnul imi este viata in moarte, putere in neputinta, lumina in intuneric, bucurie in tristete, curaj in lasitate si liniste in tulburare.