Zero patimi

Shannon, Irlanda. Am găsit un curajos ca luna, care nu tremură pe cer. Acesta mi-a șoptit:

– Adevărul nu se naște din iluzii. Multe minuni trec neobservate, ceea ce nu înseamnă că ele nu se întâmplă. Exista însă o discreție a sfințeniei. O smerenie a iubirii.

– Cred că vom pricepe abia atunci când nu ne vom mai sacrifica doar în așteptarea vreunei recompense, replic. Negoțul acesta poate fi riscant uneori. Miza este mult prea mare.

Zice:

– Preferăm să ne complicăm cu cantități enorme de negură…

– Te așezi la Cina și gusti. Lăcomia nu te ajută cu nimic. O singură fărâmiță conține întregul, zic. Dar te pregătești pentru Masa, nu vii nespălat și puturos.

– De acord, încuviință curajosul. Numai să nu ne amăgim cumva că am fi suferit mai mult decât Christ.

– Dragostea coboară de sus că un foc peste jertfă, replic. Fără rugăciune însă, această dragoste dispare ușor. Fiecare este chemat la desăvârșire prin dragoste. Prin dragoste, fiecare poate deveni partenerul de fiecare clipă al Celui nemărginit. Dragostea veșnică este mult peste maximum imaginat. Fiecare apostol al dragostei este fericit să trăiască și să moară pentru adevăr. Astfel, adevărul clarifică totul. Scriptura devine contemporană cu noi. O parte a biografiei noastre. O descriere a relației noastre cu Dumnezeu.

– Omul vrea să înainteze, dar nu poate singur, explică interlocutorul. Prin urmare, cerșește ajutor din partea Celui nemărginit. Răspunsul va fi plin de dragoste, negreșit. Deja, dorul de unire cu El a ajuns la treapta culminantă.

Unii chiar nu se trezesc niciodată. Nu înțeleg nici dragostea, nici frumusețea. Sunt prea rigizi. Așteaptă ca doar alții să se schimbe. Consideră că ei sunt foarte buni, nu au nevoie de schimbare.Câtă vreme nu vor să se despătimească, nu au nici o șansă la iluminare și desăvârșire:

1.Pietrele de poticnire sunt îngrijorările noastre.

2.După înviere, El trăiește în noi.

3.Potolirea furtunii nu e doar o știre meteo. Trebuia să vină furtuna, ca să ne trezim.

Zero patimi – proiect mesianic. Nu să facem ceva în plus, ci în minus. Să facem virtutea în continuare, dar să facem în minus patimile. Zero îngrijorare. Zero iluzii. Zero mândrie. Zero desfrânare. Zero ură. Țineți liniile de aprovizionare deschise între Iubire și voi înșivă! Nu vă îngrijorați, sunteți sub protecția Lui! Restul sunt oportunități și invitații de a ne întări încrederea în Cel ce este și Templu și Rege, deopotrivă. Aroganții nu vor putea sta în fața Lui… Aroganții nu vor găsi fericirea, deoarece nu Îl recunosc ca unic Leader. Este o greșeală pentru care vor plăti negreșit. Cei ce nu au rușine vor fi rușinați. Zero falsitate. Zero ipocrizie. Zero panică. Zero îndoială. Zero indiferență.

Curajosul apelează la justiția divină, unica incoruptibilă. Astfel, în el nu este nici o înspăimântare, deoarece curajosul este pe deplin încredințat că în Dumnezeu este zero răutate.

Marius MATEI