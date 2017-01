2 ianuarie: Sf SERAFIM de SAROV

Aproape toti romanii care doresc sa faca un pelerinaj in Rusia vor sa ajunga la Diveevo, la manastirea in care se afla moastele Sfantului Serafim de Sarov! Si astfel, prin Sf Serafim, descopera extraordinara bogatie duhovniceasca si profunzimea Rusiei pravoslavnice, de nebanuit fara jertfa unui drum pana acolo, in inima aparent nemarginitului spatiu slav (jertfa de timp, de placuta oboseala, de bani…).

Aflu astfel multe intamplari – munini – prin care Sf Serafim intra in viata multora dintre noi, romanii… Una dintre doamne, brasoveanca, povesteste ca intr-o zi a cumparat de la tarabele de pe Str Republicii din Brasov o carte cu viata unui sfant, carte pe care a dat ultimii sai bani. Pentru autobuzul catre casa, nu a mai avut nici bani de bilet. S-a urcat totusi, a venit controlul, iar ea se stia in culpa. Cu disperare, s-a rugat : ” sfinte pe care nu te cunosc, a carui carte am cumparat-o acum, scapa-ma de control!” (nici nu-si mai amintea numele sfantului, scris pe coperta!). Controlorul se apropia de locul unde era ea, era aglomeratie in masina… A ajuns langa ea, a verificat biletele calatorilor din apropierea ei, iar pe ea pur si simplu a ignorat-o, ca si cum n-ar fi vazut-o acolo! Cand a coborat din masina, s-a uitat repede la coperta cartii cumparate: era despre Sf Serafim de Sarov! Asa incat, desi infirmiera la un spital de stat, la dorinta ei apriga de a ajunge la Diveevo, Sf Serafim a facut posibil si acest lucru!

Va prezentam mai jos cateva impresii de pelerin la Diveevo, precum si fotografii de la fata locului (si nu numai):

