Acasa, impreuna cu Sfantul Efrem cel Nou

Ploaie torentiala, ropot de har. Doamne, arata-mi calea pe care voi merge! Fara sminteala indrepteaza calatoria vietii mele! Si ploua cu sfinti, ploua necontenit. Aici, in casa Sfantului EFREM CEL NOU de la Manastirea Tauti – Floresti, CJ. Pentru rugaciunile sfintilor Tai, Doamne, ridica-i pe suferinzi din patul durerii! Vindeca-i, ca s-au tulburat oasele lor si sufletele lor s-au tulburat!Scoate sufletul meu din temnita! Cu un singur scop: ca sa se marturiseasca numelui Tau! Aici simt chemarea Sfantului EFREM CEL NOU. Ocrotirea. Protectia. La Tauti – Floresti este un spatiu al credintei, un timp al regasirii. Da, ne straduim sa fugim de rautatea lumii. Sa evadam din infern. Suntem la adapost, in casa Sfantului Efrem.Maicile inalta imnuri angelice. In jur, doar pace coplesitoare. Cer deschis! Azi este reintalnirea sfintilor: Teodora, Ioan Iacob, Dorotei, Maxim, Donat, Adrian, Natalia, Alexandru, Martinian, Mariamna, Visarion, Tarasie, Porfirie, Procopie, Proterie, Evdochia, Domnina, Leontie, Iachint, Sisoe, Pamvo, Pangratie, Eufimia, Olga, Vladimir, Iulia, Marina, Emilian, Rafail, Marcela, Hristina, Pantelimon, Antuza…

***

Marius MATEI