Cine îşi mai aduce aminte astăzi că într‑o veche biserică din Tîrnovo se află tăinuite osemintele vestitului împărat vlah Ioniţă Caloian? Cadrilaterul, locul în care românii au făcut istorie, uitatu‑s‑a şi el…. În afară de Balcic şi de Silistra, arareori mai întâlneşti pe cărările Dobrogei de sud vreun român din ţară… Prin Bazargic, de pildă, mulţi trec doar în goana maşinii… Vechiul oraş, cu uliţele sale orientale întortocheate, cu oamenii lui de demult, cunoscători a 3‑4 limbi – română, turcă, bulgară, tătară –, cu locaşurile sale de închinare – iată ce ne‑a îndemnat să poposim de această dată aici…

Repere

Bazargicul, cu cei peste 100 de mii de locuitori de astăzi, este al 8‑lea oraş ca mărime din Bulgaria. Bulgarii îl numesc Dobrici, în cinstea despotului Dobrogei, Dobrotiţă, cel care şi‑a închinat ţinutul său lui Mircea cel Bătrân. În vremea comunistă oraşul avea să poarte însă numele generalului sovietic Tolbuhin. Românii, în perioa­da interbelică, i‑au păstrat însă vechea denumire: Bazargic, nume dat de întemeietorul său din sec al 16‑lea, negustorul turc Hagioglu Pazargic. Situat la 30 de km. de Marea Neagră şi la aproape 35 km de graniţa actuală a României, Bazargicul este supranumit de către bulgari capitala Dobrogei de Aur.

S‑au descoperit pe teritoriul actualului oraş urmele a două cetăţi: una din sec al 3‑lea î. Hr. şi o alta din sec 2‑4 d. Hr. În urmă cu 3 secole şi jumătate, Bazargicul era un oraş turcesc pe de‑a‑ntregul. Avea 12 moschei şi peste 1000 de case. Creştinilor nu li s‑a permis multă vreme să se stabilească în oraşul închinat de întemeietorul său profetului Mahomed. Abia în anul 1843 aceştia vor obţine dreptul de ridica prima biserică ortodoxă în oraş.

O scurtă plimbare prin Ba­­zargic, alături de un cu­nos­­cător avizat, îţi dez­vă­luie o lume fascinantă, aflată la întretăierea Occidentului cu Ori­entul… Iată doar câteva dintre reperele Bazargicului interbelic: vechiul palat admi­nistrativ românesc, sediul su­­cursalei Băncii Naţionale a României, fosta clădire a spi­talului judeţean Caliacra, liceul de băieţi. Sediile re­­dacţiilor unor importan­te re­viste româneşti de odinioa­ră, precum Curierul Caliacrei, Straja Cadrilaterului ori Căminul nostru nu pot lă­sa nici ele indiferent pe un român.



Oraşul vechi

Lucru de lăudat la vecinii noştri bulgari: faptul că au ştiut să poarte de grijă vechilor centre ale oraşelor lor. Multe din interioarele atelierelor ori prăvăliilor din Bazargic arată exact ca în urmă cu 2‑3 secole. Bătrânii, dacă îi provoci la o discuţie, îşi aduc aminte aproape cu toţii limba română. Croitorii, blănarii ori pălărierii socotesc, de altfel, româna ca pe o limbă nobilă.

Bai Ivan s‑a născut la Băl­cic, „pe vremea românilor”. A venit la croitor, pentru că nu îi place să cumpere haine de‑a găta. Credea că nu va părăsi niciodată orăşelul său natal de pe malul mării, dar aşa l‑a portat viaţa. Pe regina Maria, Sultana, cum o numeau vecinii săi turci din Balcic, abia dacă şi‑o mai adu­ce aminte… O dată, copil fiind, s‑a ruşinat de krăliţă, deoarece avea tălpile goale şi pline de praf de cretă, adunat de pe uliţele mahalalelor oraşului. Dacă pe regină a uitat‑o, casele cu olane şi zarzării piperniciţi, înfloriţi în roz primăvara, stâncile golaşe şi Marea Neagră nu le va uita însă nicicând…

Meletina

Şi totuşi, la Bazargic, am întâlnit o româncă… O româncă din ţară. Pe ­Meletina.

Venise cu gândul să se închine la Sfântul Dasie, la Silistra. Şi‑a zis apoi că n‑ar fi rău să vadă şi bisericile din Bazargic. Meletina s‑a născut în apropiere de Brăila, la Chiscani. Au fost şapte copii la părinţi. Iubeşte Biserica şi pentru faptul că Dumnezeu a făcut cu ea o minune. Mulţi ani, pe când era copilă, nu a vorbit. La şcoală nu s‑a dus o perioadă lungă, deoarece nu putea să pronunţe nici măcar un cuvânt. „În loc de pom, pronunţam î, în loc de casa, a. M‑au înţeles. Când mama nu era cu noi, fraţii şi surorile mă trăgeau de cozi. ­Aveam două cozi mari. Nu puteam deloc să ţip. Mă ascun­deam sub pat.. Tot satul mă striga: muta, muta. Aflând mama că părintele Ioan de la Vladimireşti s‑a întors de la închisoare, m‑a dus la el. Venise la nişte maici pentru câteva zile. Mânăstirea fusese desfiinţată. Părintele mi‑a pus mâinile pe cap şi s‑a rugat aşa, ca vreun sfert de ceas. I‑a spus mamei: «O să vorbească. Nu o lasă Dumnezeu». După 3 zile, am început să pronunţ nu doar cuvinte, ci propoziţii întregi”. Meletina se închină plină de pace în Biserica Sf. Gheorghe din Bazargic. Acum locuieşte în Bucureşti. Are 5 copii. Unul din fraţii Meletinei aflăm că este preot la Brăila.

Biserici din Bazargic

Creştinii din Bazargic vin în număr mare la Biserica Sf. Gheorghe. Este prima zidită în oraş, în anul 1843. Lângă biserică, a funcţionat, începând cu 1844, o şcoală de chilie. Distrusă în timpul Războiului Crimeiei (1853‑1856), Biserica Sf. Gheor­ghe va fi restaurată în anul 1868. Frumoasele icoane de aici sunt pictate în cea mai mare parte de către renumitul pictor bulgar Cozma Blajetov. La fel ca şi în cazul Bisericii Sf. Treime, o altă biserică vestită a oraşului, în perioa­da interbelică, la Biserica Sf. Gheorghe s‑a slujit atât în română, cât şi în slavona bisericească; preoţii bul­gari, de la Biserica Sf. Treime, având chiar întâietate. De altfel, bulgarii mai în vârstă recunosc faptul că românii au fost deosebit de toleranţi cu celelalte naţionalităţi din Cadrilater, între 1913‑1940. Printre susţinătorii ortodoxiei în Bazargicul musulman din veacul al 19‑lea, în Letopiseţul bisericii „Sf. Treime” am aflat şi câteva nume româneşti ori legate de ţara noastră. Amintim pe Panaiot Stancev, nimeni altul decât tatăl cunoscutului poet Panait Cerna.

Un drum până la Bazargic, vă asigur, va fi întotdea­una urmat şi de‑un al doilea…