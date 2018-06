Cum e în Shanghai? Complet altfel!

După ce îţi intră os prin os, în timpul celor 12 ore de zbor fără escală până la Shanghai, cobori pe un alt tărâm. Nici mai bun, nici mai rău, ci… altfel. China e cu totul şi cu totul altfel, aşa cum altfel este tot Extremul Orient. Obişnuinţele noastre cele mai elementare se izbesc de traiul lor real, total diferit. Doar hotelurile administrate de companiile multinaţionale respiră – globalist – un aer cunoscut, în care te mai poţi orienta. Dar şi acolo mai greu, deoarece chinezul de rând, inclusiv cel pus să servească în marile restaurante, nu ştie o boabă de engleză. Nici măcar cuvântul elementar, baza vieţii şi a creaţiei: water! Despre „magicul” wine, ce să mai vorbesc…

Shanghai Expo 2010

Am însoţit delegaţia Ministerului Afacerilor Externe la Shanghai, trimis fiind de TVR ca videojurnalist. Evenimentul? Îl ştie toată planeta! Shanghai Expo 2010, cu alte cuvinte expoziţia mondială găzduită de metropola de pe ţărmul Mării Chinei de Est. Câteva cifre (în disonanţă evidentă cu ce trăiesc românii în aceste zile) ar fi de folos: cheltuielile legate de pregătirea sub toate aspectele a evenimentului sunt cotate la 50 miliarde de dolari; durata: 1 mai – 31 octombrie 2010; expozanţi: 200 de ţări; suprafaţa expoziţiei: 5,5 km pătraţi; deschiderea: cel mai mare foc de artificii din istoria omenirii; număr estimat de vizitatori: 70 milioane… Şi cifrele – astronomice – pot cotinua în acelaşi ritm…

Standul României

România este prezentă cu un pavilion propriu. O ingenioasă idee a pus în operă un măr verde uriaş (curăţenie şi ecologie), în care este un pavilion de prezentare, un restaurant cu specific românesc (ţinut însă de chinezi, care fac nişte sărmăluţe delicioase!), un centru de presă, precum şi un loc de spectacole, unde încap circa 400 de oameni. De oriunde te uiţi, mărul românesc îţi sare în ochi! În plus, standul a fost foarte bine pus în operă şi administrat, ca evenimente culturale cu specific românesc, de un ungur – subsecretar de stat în MAE: Ferdinand Naghi. Acesta a estimat, optimist, că peste 7 milioane de vizitatori vor trece pragul mărului nostru! Câţi vor şi muşca efectiv din el, aceasta e mai greu de estimat…

Viaţa creştină în China nouă

Toate bune şi frumoase, dar a venit şi sfânta duminică. Din ghidul hotelului rezulta prezenţa fotografiată a unei biserici ortodoxe, ridicată în anii ‘30 de ruşii albi, aflaţi în exil în Shanghai. Mai mult, aceştia şi-au arătat dărnicia plasându-şi locaşul în „Cartierul francez” – scump şi monden. Sursa banilor pentru ctitorie, dar şi pentru viaţa îmbelşugată a diasporei ruse? Traficul cu opium, extrem de profitabil în acea perioadă.

După ce am schimbat 3 taxiuri pentru a ajunge la destinaţie (şoferii chinezi pur şi simplu nu înţelegeau ce doream, deşi le arătam poza şi adresa), am poposit în faţa bisericii. Înaltă, frumoasă, albă, m-a emoţionat să-i constat singurătatea şi mesajul mântuitor într-o lume care trăieşte complet după alte rânduieli. Crucea, sus pe turlă, era extrem de frumoasă – sau aşa mi s-o fi părut mie în acel capăt de lume. Când să intru, însă, dezolare maximă: ferecată cu şapte lacăte! Ce tristeţe, ce dezamăgire!… Întreb la restaurantul lipit de biserică şi chinezoaica, prin semne, îmi spune că este închisă demult.

Tristeţea a fost cu atât mai mare cu cât înainte unul dintre şoferi m-a plantat (în acelaşi cartier) în faţa unei biserici creştine pline de lume. Se slujea şi, la întrebările mele, am aflat că este o biserică protestantă. Curtea plină de chinezi şi europeni care se rugau şi cântau îmi dăduse speranţe că aşa voi găsi şi la ortodocşi, dar nu a fost să fie. Am spus un „Tatăl nostru” pe trotuar şi am sărit vitejeşte în alt taxi, spre grădinile Yu, acolo unde mandarinii şi guvernatorii din Shanghai îşi stabileseră reşedinţa în urmă cu 5 secole. Da, o grădină chinezească splendidă, cu cotloane, jocuri de apă, peşti exotici, plante rare savant combinate şi pavilioane de un şarm aparte. Acolo lucrau, trăiau şi se rugau diriguitorii chinezi de odinioară.

De toate pentru toţi

Ziua a luat sfârşit pe promenada fluviului Huangpu, unde literalmente am văzut milioane de chinezi. Era şi duminică, era şi în timpul celor 5 zile libere de 1 Mai, era cald, era un eveniment mondial găzduit de ei. Pe fundal, peste fluviu, se lăfăia „Manhattan-ul” de Shanghai, ca o perie de zgârie-nori, între care celebrul „desfăcător de bere” numit „Shanghai Financial World Center”, cu cei 492 de metri ai săi (de la etajul 100 urmărisem cu o seară înainte focul de artificii la deschiderea expoziţiei). Prezenţa acelor clădiri colosale nu are nimic de-a face cu comunismul, cu mizeria sau cu sărăcia deja ştiute că însoţesc „raiul clasei muncitoare”. Stranie îmbinare de capitalism, comunism, ordine, muncă, falsuri, ateism, ambiţii…

Oricum, constatarea mea a fost clară – strict în ceea ce mă priveşte: cu cât mă îndepărtez mai mult de Europa civilizaţiei greco-romane şi spiritualităţii iudeo-creştine, cu atât devin mai european! Mai ales după ce am învăţat – de nevoie – să mânânc orez cu beţele, să folosesc toaletele asiatice, să evit broscoiul din farfurie doar după miros şi să nu am unde aprinde o lumânare…

Răzvan BUCUROIU