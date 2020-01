Iordania: Curcubeul de la Petra

În dimineața zilei de vineri, 9 noiembrie, am ajuns la Petra cu întârziere (am plecat de la hotelul din Eilat mai târziu pentru că nu a venit la timp autocarul care trebuia să ne ducă în vama Israel/ Iordania, am întârziat un pic în graniță, apoi am avut două ore de safari în Deșertul Roșu…). Vreme frumoasă, însorită, peisaje spectaculoase, nimic nu prevestea ceea ce avea să urmeze!

La intrare în Petra, un pic de ploaie și… un curcubeu superb deasupra văii. Noi veneam dinspre Sud direct pe culmea munților, iar orașul Petra și situl UNESCO – cea mai cunoscută locație turistică din Iordania, supranumită „a șaptea minune a lumii moderne” – se aflau mult sub nivelul drumului nostru. Așa am constatat că ne aflam exact la vârful curcubeului care cobora în vale, eram chiar la nivelul superior al acestuia, drept pentru care și fotografiile pe care le-am făcut au prins doar puțin din arcada sa multicoloră!

Era destul de târziu – în jurul orei 15 –, și în sit aveam acces doar până la ora 16 (program de iarnă), dar nu am putut rata prilejul de a fotografia curcubeul și cerul jumătate întunecat, jumătate deja senin! Apoi am început să coborâm pe drumul șerpuitor către oraș, mirându- ne de șuvoaiele de apă revărsate de pe versanții munților, care pe alocuri blocau pur și simplu drumul! Ploua mărunt și parcă nu foarte în serios…

În parcarea turistică – plin de autocare! Am coborât grăbiți, am trecut printre tarabe încercând să refuzăm suvenirurile locale multicolore, iar la intrare am rămas în grup, așteptându-l pe Issa, ghidul nostru iordanian de limba română, să ne ia bilete. Vuietul râului care se revărsa către situl turistic și agitația localnicilor și a turiștilor ne-a făcut să înțelegem că deja se întâmplă ceva deosebit. Issa a revenit repede, anunțându-ne că s-a închis casa de bilete, nu mai este permis accesul turiștilor, deja înăuntru este pericol de inundații; apoi au început să sune sirenele. Nu am fost speriați, ci mai degrabă dezamăgiți că nu am reușit și noi să vizităm orașul de stâncă roz faimos în toată lumea! Am plecat la hotel devreme, sperând că a doua zi se va redeschide și că vom putea reveni să ne facem programul.

Abia după-amiază, la hotel, aflând știrile, ne-am îngrozit: când noi eram la poartă, în interiorul orașului antic s-au aflat – sinistrați – aproape 4000 de turiști de diverse nații, iar evacuarea lor a durat până târziu în noapte. Sus, de la înălțimea Hotelului Panorama, s-au văzut multă vreme luminițe departe, în fundul văii, semn că autoritățile își făceau datoria. Iar în Iordania s-a declarat stare de calamitate, deja spre Amman se înregistraseră morți în timpul acestor inundații. Ministrul Turismului și-a dat demisia în aceeași zi. A doua zi, sâmbătă, toate siturile turistice din Iordania au fost închise.

Domnul Își respectă întotdeauna promisiunea

Issa (armean creștin, purtând numele arab al lui Iisus) ne avertizase că atunci când sunt rafale de ploi în Petra, chiar și de scurtă durată, se pot produce inundații masive, aparent inexplicabile dacă nu cunoști configurația locului. Orașul antic, construit în piatra roz de nabateeni începând cu secolul al 4-lea înainte de Hristos, este ascuns strategic, ca un căuș între versanți înalți; accesul se face printr-un defileu denumit Siq, o stâncă despicată, cu o lungime de aproximativ 1200 de metri, înaltă de până la 80 de metri și care formează un drum îngust de 3-12 metri. Ploile, chiar cele de scurtă durată, care aduc apa colectată de pe versanții tuturor munților înconjurători către acest defileu foarte îngust, pot ridica rapid nivelul apei la trei-patru metri înălțime; iar viteza cu care curge acest șuvoi sălbatic de ape face să fie foarte periculos să te afli în defileu în minutele în care ajunge viitura acolo…

Știrile care au făcut rapid înconjurul lumii în ziua de 10 noiembrie 2018 sunau așa: „11 morți și mii de turiști evacuați dintr-o regiune turistică preferată și de români. Cel puțin 11 oameni au murit în Iordania, în urma viiturii provocate de ploi abundente căzute în deșert. Peste 3.700 de turişti au fost evacuați din situl arheologic Petra, o destinație preferată și de mulți români. Viitura s-a năpustit cu o asemenea repeziciune printre stânci încât turiștii înfricoșați s-au refugiat în locuri mai înalte. În această zonă, solul deșertic nu poate absorbi precipitațiile și orice ploaie mai serioasă se transformă instantaneu în potop…” (ProTV).

Au început să ne sune telefoanele, am dat asigurări celor de acasă că suntem în siguranță – și abia așa am realizat din ce ne scosese Domnul: toate întârzierile zilei, cumulate (autocarul de dimineață, vizita programată în Deșertul Roșu, chiar fotografierea curcubeului de la sosirea în Petra), avuseseră scopul de a ne feri de un foarte mare pericol – iar noi, în loc să-I mulțumim, încă eram dezamăgiți că nu ni se îndeplinise visul de a vedea una dintre minunile turistice ale lumii!

Dar tot acum am înțeles, în mod practic, pe pielea noastră, ceea ce teoretic știam: că Domnul Își respectă întotdeauna promisiunea, că Cuvântul biblic este viu și lucrativ, acum și în veci!

Domnul a făcut legământ cu Noe, după Potop: „«Iată Eu închei legământul Meu cu voi, cu urmaşii voştri. Şi cu tot sufletul viu, care este cu voi: cu păsările, cu animalele şi cu toate fiarele pământului, care sunt cu voi, cu toate vietăţile pământului câte au ieşit din corabie; Şi închei acest legământ cu voi, că nu voi mai pierde tot trupul cu apele potopului şi nu va mai fi potop, ca să pustiască pământul». Apoi a mai zis iarăşi Domnul Dumnezeu către Noe: «Iată, ca semn al legământului, pe care-l închei cu voi şi cu tot sufletul viu ce este cu voi din neam în neam şi de-a pururi, pun curcubeul Meu în nori, ca să fie semn al legământului dintre Mine şi pământ. Când voi aduce nori deasupra pământului, se va arăta curcubeul Meu în nori, și-Mi voi aduce aminte de legământul Meu, pe care l-am încheiat cu voi şi cu tot sufletul viu şi cu tot trupul, şi nu va mai fi apa potop, spre pierzarea a toată făptura. Va fi deci curcubeul Meu în nori şi-l voi vedea, şi-Mi voi aduce aminte de legământul veşnic dintre Mine şi pământ şi tot sufletul viu din tot trupul ce este pe pământ!» Şi iarăşi a zis Dumnezeu către Noe: «Acesta este semnul legământului, pe care Eu l-am încheiat între Mine şi tot trupul care este pe pământ»” (Facerea 9, 9-17).

La Petra, deși au fost mii de oameni în mijlocul sau în zona potopului, Dumnezeu a văzut curcubeul Său și n-a pierit nici unul!

Maria CHIRCULESCU

Miriam Turism