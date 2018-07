La mormantul unui sfant!

Parinte Arsenie, multumesc pentru intermedierile sfinte! Eu, nevrednicul si pacatosul, cad in genunchi si ma rog: Bucura-te, parinte Arsenie, lumina Prislopului! Pare incredibil, dar la Dumnezeu nimic nu e cu neputinta: pe fratii V. si C. i-ai salvat de plansul vesnic cauzat de negarea Bunului Dumnezeu! Dar acum ni L-ai descoperit noua pe Domnul Hristos: nu ne mai lepadam. Fara Dumnezeu, fericirea lumeasca este nestatornica: tu, sfinte parinte, ne indrumi! Cainta noastra sa nu fie numai prea tarzie. Aceasta fericire pamanteasca este singura pe care o pot intelege necredinciosii. Tu insa, parinte drag, ne luminezi: fericirea adevarata se castiga prin antrenament zilnic. Si ne bucuram de Dumnezeiasca Liturghie, pe care o iubesti si o traiesti acum in Cer! Stim ce avem de facut, sfinte duhovnic al inimilor noastre: sa ne lasam cu totul in voia Bunului Dumnezeu. Roaga-te pentru noi, parinte Arsenie, ca Dumnezeu sa ne hotarasca locul pe care il considera cel mai bun, in asa fel incat soarta noastra sa nu aiba piedici. Ajuta-ne sa dobandim acea viata fericita dincolo de mormant, fara sa visam vreo amagitoare soarta „splendida”. Asteptam cu rabdare pana cand Domnul ne va vorbi. In prezenta sfinteniei, nu mai suntem cu capul in nori. Ne implicam in activitatile cu adevarat importante, fara sa risipim darul lui Dumnezeu, timpul acordat pentru salvarea noastra. Parinte scump, mijloceste pentru noi!

pr. Marius Matei