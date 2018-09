PELERIN LA 10 ANI – marturia unui suflet pur

In viata Dumnezeu daruieste multe bucurii celor ce-L iubesc pe El, “Cautati mai intai Imparatia lui Dumnezeu si dreptatea Lui, si toate acestea se vor adauga voua.” (Matei 6,33).

Laurentiu Moise este elev in clasa a IV la o scoala din judetul Galati, si pe langa preocuparile specifice copilariei este si un foarte bun crestin, nelipsind nicio duminica de la Sfanta Liturghie. Intr-o zi mi-a marturisit ca regreta faptul ca nu poate merge la Seminar din clasa a V (Seminarul Teologic neavand clase gimnaziale). Privind catalogul, iti poti da seama usor ca este un copil inteligent, dovada stand notele de FB pe care le are la toate materiile.

De curand s-a intors din pelerinajul vietii lui –locurile sfinte din Israel si Egipt- unde a mers cu familia sa. Povesteste la toata lumea frumusetile vazute si ar putea vorbi zile in sir despre trairile, emotiile si locurile vizitate, de aceea si eu i-am adresat cateva intrebari pe care vi le prezint si dvs.

PROF. DE RELIGIE –Ti-ai dorit sa ajungi in Tara Sfanta?

LAURENTIU – Da, foarte mult, mai ales de cand am intrat la scoala si am inceput sa aflu multe lucruri noi despre credinta, despre Dumnezeu si despre scopul vietii noastre

–De ce ti-ai dorit atat de mult sa ajungi acolo?

– Deoarece fiecare crestin cred ca ar trebui sa ajunga macar o data in Tara Sfanta.Daca iti doresti ceva din tot sufletul, Dumnezeu iti indeplineste dorinta

–Enumera trei locuri care te-au impresionat cel mai mult.

–Toate locurile m-au impresionat ,dar cel mai mult Mormantul Domnului, coloana de care a fost legat Mantuitorul si pustiul Iudeii.

–Care a fost cel mai emotionant moment din acest pelerinaj?

–Momentul in care am intrat in Sfantul Mormant. Abia asteptam sa vad ceea ce ne fusese prezentat in cadrul orelor de religie.

–Cat ai asteptat sa intri la Sfantul Mormant la ce te-ai gandit?

–M-am rugat pentru toti apropiatii mei.

–Ce zgomote ai auzit atunci cand ai asezat urechea pe piatra de deasupra coloanei de care a fost legat Mantuitorul?

–Am auzit lanturi si batai de ciocan. A fost foarte emotionant!

–Cum descrii drumul prin pustiul Hozevei, spre moastele Sfantului Ioan Iacob?

–Usor. Imi doream sa vizitez acele locuri deoarece aflasem foarte multe lucruri chiar in cadrul orei deschise pe care am avut-o in semestrul I.

–Cum a fost drumul pe Muntele Sinai?

– Nu a fost nici prea greu, dar nici usor. Am mers pe jos 4 ore, de la ora 1 noaptea pana la 4 dimineata. Luna plina ne-a luminat drumul neavand nevoie de lanterne. Rasaritul soarelui a fost mirific, asa cum il vazusem si in imaginile aduse la orele de religie.

– Ai mers foarte mult pe jos, te-ai simtit obosit?

–Nu prea m-am simtit obosit. Dumnezeu mi-a dat putere de a urca muntele, desi am mers cam 10 Km.

–Ce stiai tu despre muntele Sinai?

–Stiam ca Moise a primit de la Dumnezeu Tablele Legii, legi care sunt valabile si pentru noi cei de azi,desi au trecut aproape 3500 de ani de atunci. Toate aceste lucruri le-am invatat la religie chiar semestrul acesta, inainte de a pleca.

–La Manastirea Sfantul Sava ce te-a impresionat?

– Moastele Sfantului care erau intregi si tot ce ne-a povestit calugarul roman de acolo.

–Cum ti s-a parut ca traiesc copiii din Palestina fata de voi?

– Copiii din Palestina sunt foarte, foarte saraci . Noi suntem binecuvantati de Dumnezeu prin tot ceea ce avem.Ei folosesc doar apa de ploaie pentru mancare si spalat.

–Ce lucruri noi ai aflat de la ghid?

–De la David Tomer care era si profesor universitar, am aflat ca in Biserica Sfantului Mormant era pana anul trecut o icoana a Mantuitorului care clipea, ne-a marturisit chiar el, desi se declarase jumatate evreu, jumatate crestin. Din cauza unui pelerin care s-a apropiat cu o lumanare aprinsa prea mult, aceasta a luat foc iar acum se afla la reconditionat. Si am mai aflat ca in Israel mai sunt aproximativ 300 de evrei care mai tin cu strictete legea lui Moise.

–Te-au ajutat imaginile si informatiile primite in cadrul orei de religie?

–Da , foarte mult, deoarece cunosteam majoritatea locurilor sfinte din imaginile prezentate in cadrul orelor de religie de la clasa.

–Ce ti-ai propus sa schimbi la tine in urma acestui pelerinaj?

–Sa fiu mai cuminte si sa ma bucur de tot ceea ce mi-a dat Dumnezeu.

–Pe o scara de la 1 la 10 ce nota acorzi acestei experiente din viata ta?

– 10.

–Ce nu vei uita din tot ceea ce ai vazut si trait?

–In primul rand nu voi uita Sfantul Mormant, zgomotele pe care le-am auzit la coloana de care a fost legat Mantuitorul si Grota Laptelui.

– Multumesc foarte mult timpul acordat!

Maria Paduraru