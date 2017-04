Pelerin in Tara Sfanta

O lumina si deja Petru vroia sa se vesniceasca. Erau nauciti si doreau sa perpetueze acel moment in restul lor de viata…Trei colibe! Trei colibe pentru Iisus , Moise si Ilie!Nici una pentru el! „Bine este sa fim noi aici!” Aceasta e ceea ce aveam sa traiesc in zilele care vor urma! Sentimentul de a construi ceva pentru altii si nimic lumesc, doar traire, doar suflet pentru mine! Sentimentul ca nimic nu-mi trebuie!

Nimic nu-mi lipseste!

Ii purtam pe toti in mine. Pe toti pe care i-am cunoscut in acesta viata in diversele moduri pe care evolutia mea umana le-a facut posibile, pe cei din familia mea, pe „vecinii” mei,pe cei din bisericile unde m-am rugat, pe prieteni, oameni multi care m-au iubit si ma iubesc in acesta viata, dar si pe cei care din diverse pricini nu ma iubesc… si-mi era mila pentru ei, ca risipesc timpul vietii lor in dusmanii fara rost, fara sa schimbe fata lor…ma gandeam la cei care au deschis aceste pagini … peste doua milioane de vizite in doar doi ani, aluatul acesta care creste si pe care mi-l doresc sa fie spre slava lui Dumnezeu, voi toti…Dumnezeu sa va binecuvinteze in tot timpul!

Ma gandeam la preotii in fata carora mi-am plecat capul in acesti sapte ani pentru binecuvantarea lor si crucea pusa de ei, sau atingerea capului meu a facut posibila trecerea mea de la femeia imbracata in turcoaz la femeia in negru de acum, la putina schimbare a fetei mele…

Ma gandeam la atatia preoti care slujesc sfanta liturghie si care talcuiesc pericopa evanghelica a Schimbarii la Fata si nu urca Taborul real, decat pe cel duhovnicesc…

Ma gandeam la toti cei care au murit si nu l-au cunoscut…

Ma gandeam la Grig… la cei care nu mai sunt aici… la mama mea draga abia plecata, atat de curand plecata incat uit ca a plecat … la Dani si Ionut, la Mihnea si Daniel… la Adela si Maria-Octavia, la Sofia si Neculai,la Sevastita si Constantin pe care abia i-am adaugat pe pomelnicul meu ,la tatal meu si la nasii mei… la toti cei pe care ii duc dupa mine cu lanturi de lacrimi si-i trag, ii trag, Doamne, si-i voi pune la picioarele Tale si acolo voi striga si-Ti voi spune” Mantuieste-i, Doamne, mantuieste-i pe toti!”

Ma gandeam la sora mea care inca nu se simte bine si in acea zi era iarasi in spital si ma gandeam cat de grea e intoarcerea ei, schimbarea ei …

Ma gandeam la copiii mei…la toti, cei nascuti dar si cei botezati, daruiti de Dumnezeu sa locuiasca in inima mea…

Si am plans pentru toate…am plans …am plans si apoi…am zambit, asteptand sa urc Taborul pe care cel mai adesea l-am coborat…