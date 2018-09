Să aveţi nădejde că orice veţi cere de la Sfântul Nectarie cu credinţa se va împlini

Mă numesc Milioara Avarvarei şi Dumnezeu mi-a rânduit să fiu soţie de preot. În acest articol, vreau să mărturisesc tuturor cât bine poate face Sfântul Nectarie, în orice lucru cât de mărunt. La noi în casă, până acum Sfântul Nectarie a făcut două minuni:

Eu cu soţul meu ne doream tare mult măcar încă un copil (avem doi copii minunaţi de 15 şi respectiv 12 ani pe care-i cheamă Maria şi Ciprian) deoarece prin fiecare copil Dumnezeu ne dă un dar.

Din rânduiala lui Dumnezeu, finii noştrii de la Alba, care sunt foarte credincioşi ne-au dat şi nouă o părticică din moaştele Sfântului Nectarie; aşa am ajuns să-l cunoaştem. Am citit cartea cu viaţa Sfântului Nectarie şi am început să ne rugăm lui, împreună cu cei doi copii, care îl au pe acest minunat sfânt, prieten minunat şi bunic care îi înţelege în toate problemele lor.

Ne-am hotărât să mergem şi la mănăstirea Sfânta Treime de pe insula Eghina, să ne rugăm şi noi la racla sfintelor sale moaşte. Am ajuns în Eghina în data 2 februarie 2010. Acolo ne-am rugat sfântului cu credinţa să ne dăruiască un copil şi i-am promis că îi vom pune numele Nectarie/Nectaria. Principalul motiv pentru care ne-am dus în Eghina a fost să-i cerem Sfântului să-l vindece pe soţul meu (Părintele Dumitru) de hepatită C; pe care am descoperit-o cu 6 luni înainte – în iulie 2010.

Nu pot să vă spun în cuvinte ce am simţit acolo la Mănăstirea Sfântului. Prima minune pe care a făcut-o Sfântul cu noi a fost acolo în Eghina. Când am coborât de la mănăstire ploua torenţial şi a trebuit să chemăm două taxiuri să ne ducă la feribot (eram 6 persoane, 3 preoţi cu preotesele); noi ştiam că feribotul pleacă abia peste o oră deoarece aşa citisem pe programul afişat în port şi aveam timp destul la dispoziţie să ajungem. Din vorbă în vorbă, soţul care ştie engleză a vorbit cu şoferul taxiului nostru şi i-a spus că mergem la feribotul care pleacă peste o oră. Șoferul când a auzit a pus mâna pe telefon şi l-a sunat pe un prieten de-al lui de pe feribot şi l-a rugat să ne aştepte 5 minute până ce ajungem şi noi; am tras concluzia că orarul afişat a fost greşit şi din rânduiala Sfântului Nectarie am ajuns şi noi la timp, altfel mai trebuia să stăm pe ploaie şi frig încă 4-5 ore până la următoarea cursă.

În prima lună după Postul Paştelui, Dumnezeu, prin mijlocirea Sfântului Nectarie, mi-a rânduit să rămân însărcinată. Acum sunt în luna a 9-a şi aştept din clipa în clipă să-l nasc pe Nectarie (aşa mi s-a spus la ecograf, că este băiat). În ceea ce priveşte boala soţului meu, pot să vă mărturisesc că i s-a aprobat tratamentul cu Interferon iar după 3 luni de tratament i-a ieşit viremia nedetectabilă. Dumnezeu şi Sfinţii lui lucrează prin oameni. Să aveţi nădejde că orice veţi cere de la Sfântul Nectarie cu credinţa se va împlini. Noi recunoaştem că suntem nevrednici de toate darurile pe care ni le-a dat Dumnezeu prin mijlocirea Preacuratei Macii Sale şi a Sfântului Nectarie.

Slavă Ţie Doamne , Slavă Ţie !

Milioara Avarvarei