Solovet , nopti albe langa Cercul Polar de Nord

Privind amurgul continuu peste Marea Alba, Parintele Zosima isi continua gandul cu voce tare, dupa un moment de tacere: “v-am spus cum am calugarit-o pe mama?” . Devenim brusc atenti. “Mama a murit de curand, in Moldova. Era tare credincioasa, o cunosteau pe la toate manastirile din Rusia, din Moldova, a venit si aici la noi la Solovet de multe ori. Ne-am si mirat cati oameni au venit la inmormantarea ei, acasa… Mama multa vreme i-a cerut Domnului sa traiasca, sa ne vada, dar acum, la urma, parca obosise… L-a rugat pe Domnul sa ramana pana ajungem noi amandoi la ea ( parintele Zosima – economul dela Manastirea Solovet este frate cu Parintele Gherman, ajutorul de staret si duhovnicul Solovetului,). Nu stiam daca vom ajunge la timp. Cand am ajuns acasa, inca traia, il rugase pe Domnul s-o tina pana venim noi si Domnul a tinut-o. Am intrebat-o : mama, vrei sa te calugaresti? Stiam ca isi dorise mult, toata viata, sa fie calugarita. Mama a zis: nu sunt eu vrednica! Ei, mama, vrei sau nu? Si l-am intrebat pe tata: tata, o lasi? Iar el a zis: da, sigur! Ne pregatisem de acasa, i-am adus straie de calugarie rusesti nu romanesti, ca asa stiam ca ii place, i-am facut toate slujbele care trebuiesc: maslu, spovedanie, impartasanie, i-am facut slujba de calugarire asa cum scrie la carte, apoi i-am citit si rugaciunile pentru plecarea sufletului, care se fac celor care mor greu. A murit repede si linistita. Ce nume i-am dat la calugarie? Maria Eghipteanca, ca era nascuta de ziua Sfintei Maria Eghipteanca, iar pe ea o chema Maria. Multa lume a venit la inmormantarea ei, de pe peste tot, nu credeam… Si acum, stau in cabina si conduc vaporul pe Marea Alba si ii spun uneori: mama, canta-mi ceva – ea canta foarte frumos. Si imi canta cum vreau, pe glasuri…”

Ce simplu e sa atingi Cerul, sfintii sunt printre noi, canta din lumea nevazuta, dar numai unii ii pot auzi – fiii care-si calugaresc mamele, continuand viata lor sfanta, de chin si rugaciune…

Cat de departe suntem noi mamele zilei de azi, de starea aceasta – desi uite, Maria Eghipteanca a murit doar cu cateva luni in urma…

Maria Chirculescu, www.miriamturism.ro