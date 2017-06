Aflarea moastelor Sfintilor Mucenici Chir si Ioan

Sfintii Mucenici Chir si Ioan sunt pomeniti de Biserica, in fiecare an, pe 31 ianuarie. In data de 28 iunie facem pomenirea mutarii sfintelor moaste ale celor doi sfinti de la Canopos la Manutin. Sfintii Chir si Ioan au patimit pentru Hristos in vremea imparatului Diocletian (secolul al IV-lea). Amandoi ingrijeau bolnavii, fara sa primeasca vreo recompensa.

Cetatea Manutin era idolatra si multi demoni stapaneau in ea. Patriarhul Teofil al Alexandriei (385-412) a incercat sa le indeparteze, insa nu a reusit. Urmatorul patriarh, Chiril al Alexandriei (412 – 444), s-a rugat si el lui Dumnezeu sa nimiceasca necuratia idolatra ce stapanea cetatea Manutin si unde puterea demonilor domnea absolut. Atunci inaintea Patriarhului Chiril s-a infatisat un inger al Domnului care i-a descoperit ca diavolii nu vor putea fi surpati, decat prin aducerea moastelor sfintilor Mucenici Chir si loan.

Sfantul Chiril a facut ascultare si a adus in Manutin moastele Sfintilor Chir si Ioan, zidand acolo o biserica in numele lor. Din momentul in care moastele au fost aduse in Manutin, duhurile necurate au fost gonite, iar locul a devenit izvor de tamaduiri.

Tot in aceasta zi, facem pomenirea:

– Sfantului Mucenic Papia;

– Dreptului Serghie Magistrul (secolul al IX-lea);

– Sfantului Mucenic Macedonie;

– Sfantului Cuvios Ulchian;

– Sfantului Pavel, doctorul;

– Sfantului Moise cel departat din lume;

– Sfantului Donag, episcopul Libiei;

– Sfintilor saptezeci de mucenici din Schitopolis;

– Sfintilor trei mucenici din Galatia;

– Sfantului Cuvios Magnu.

sursa: crestinortodox.ro