Cuviosul Antipa de la Calapodesti; Sfantul Grigorie al Nisei

Pe data de 10 ianuarie, ortodocsii il praznuiesc pe Sfantul Antipa de la Calapodesti. Desi roman, Sf. Antipa de la Calapodesti este mai putin cunoscut la noi, dar foarte cinstit de rusi si de greci. Rusii il cinstesc drept „sfant cuvios”, iar grecii il cinstesc drept „sfant athonit”, ca unul ce s-a distins intre calugarii de la Sfantul Munte. Biserica Ortodoxa Romana l-a trecut in randul sfintilor in urma sedintelor de canonizare din 20-21 iunie 1992.

Viata Cuviosului Antipa de la Calapodesti

Cuviosul Antipa s-a nascut in anul 1816, in satul Calapodesti, din judetul Bacau. A intrat in monahism la Manastirea Calapodesti, la varsta de 20 de ani. Dupa doi ani a plecat la Muntele Athos si s-a stabilit la schitul romanesc Lacu. In randuiala aspra de la Schitul Lacu si-a petrecut 15 ani, dupa care s-a mutat la Manastirea Esfigmen, una dintre cele mai vechi manastiri ale Sfantului Munte. Aici a stat patru ani, iar in aceasta perioada a fost calugarit cu numele de Antipa si hirotonit diacon.

In anul 1860, s-a reintors in Moldova si a vietuit prin manastirile din apropierea Iasului. Din anul 1865 se nevoieste in Manastirea Valaam, situata pe o insula din Lacul Ladoga. Iubind fericita liniste si instrainare, Cuviosul Antipa s-a asezat la aceasta manastire in anul 1865, unde a trait inca 17 ani in frica Domnului. Datorita sfaturilor duhovnicesti, in aceasta perioada a fost hirotonit preot.

Cuviosul Antipa Athonitul trece la cele vesnice la 10 ianuarie 1882. A fost inmormantat in gropnita Manastirii Valaam.

Canonizarea si trecerea in randul sfintilor a fost facuta in Muntele Athos, in anul 1906. El este cinstit mai ales in manastirile din Sfantul Munte, fiind singurul calugar athonit roman trecut in randul sfintilor si numarat printre cei din urma cuviosi parinti ai Athosului.

Peste pamant arcuindu-te ca un curcubeu, ai ajuns din Sfantul Munte in Athosul de la miazanoapte, Valaam. O, Sfinte Parinte Antipa, mult laudatule, asemenea mult minunatilor batrani ai Moldovei te-ai facut; si acum, locuind in slava cerescului Valaam, roaga-L pe Hristos Dumnezeul nostru sa ne povatuiasca pe calea ingereasca.

Sfantul Grigorie de Nyssa

Sfantul Grigorie de Nyssa (335-395), episcop de Nyssa, este unul din marii parinti capadocieni, alaturi de fratele sau Sfantul Vasile cel Mare si Sfantul Grigorie de Nazianz.

Este prezent la Sinodul II ecumenic de la Constantinopol (381), unde sustine cu mare succes cauza credintei niceene. Totodata, el ia apararea Sfantul Grigorie de Nazianz impotriva atacurilor episcopilor egipteni si macedonieni, instigati de papa Damasus. Datorita talentului sau oratoric si cunostintelor sale, este proclamat „stalp al ortodoxiei”. Revine la Constantinopol de mai multe ori, pentru a predica la moartea printesei Pulcheria, in 385 si apoi a mamei sale. Este prezent si la sinodul din 394 sau 395, convocat de Patriarhul Nectarie. Dupa aceasta data, informatiile despre el inceteaza, ceea ce ne face sa credem ca aceasta ar fi perioada la care a adormit intru Domnul.

Tot astazi, facem pomenirea Sfantului Ierarh Dometian, episcopul Meletinei si a Sfantului Marchian.

Maine, 11 decembrie facem pomenirea Cuviosului Teodosie cel Mare, incepatorul vietii de obste.

Sursa; CrestinOrtodox.ro