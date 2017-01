Pe 16 ianuarie serbam inchinarea cinstitului lant al Sfantului Apostol Petru. Din Faptele Apostolilor (12, 1-11) aflam ca in anul 42 d.Hr, regele Irod Agripa a poruncit ca Sfantul Apostol Petru sa fie intemnitat si legat in lanturi. Petru este dezlegat si eliberat de un inger. Lantul cu care a fost legat Petru tamaduia neputintele si gonea duhurile cele viclene, iar cel ce se atingea de acest lant se sfintea.

Lantul a fost pastrat de credinciosii din Ierusalim, trecand de la unii la altii, pana cand Patriarhul Iuvenalie l-a dat Evdochiei, sotia imparatului Teodosie cel Tanar. Imparateasa l-a dus la Constantinopol in anul 437 sau 439. De aici, lantul cu care a fost legat Sfantul Petru, ajunge la Eudoxia, sotia lui Valentin, imparatul Occidentului. Lantul va fi depus intr-o biserica ridicata in cinstea Sfantului Apostol Petru. Potrivit traditiei, in acesta biserica au fost aduse si lanturile cu care a fost batut Apostolul in vremea imparatului Nero.

Troparul inchinarii cinstitului lant al Sfantului Apostol Petru

Roma neparasind, la noi ai venit prin cinstitele lanturi care ai purtat, cela ce ai fost decat Apostolii mai intai pe scaun sezator. Carora cu credinta inchinandu-ne, ne rugam: cu ale tale rugaciuni cele catre Dumnezeu, daruieste lumii mare mila.

Tot astazi, facem pomenirea:

– Sfintilor Mucenici si frati: Pevsip, Elasip, Mesip si a bunicii lor, Neonila;

– Sfantului Mucenic Danact, citetul;

-Sfantului Sfintit Mucenic Damaschin.

Maine, 17 ianuarie, facem pomenirea Sfantului Cuvios Antonie cel Mare.

Sursa:CrestinOrtodox.ro