Sfantul Simeon, episcopul Persiei a patimit pentru Hristos impreuna cu peste o mie de crestini in anul 341. Tot atunci au primit moarte muceniceasca Sfintii Audel si Anania, precum si Ustazan, eunucul imparatului persecutor.

Sinaxarul aminteste marturisirea lui Fusik, un functionar imperial, care in ascuns era crestin. Fusik l-a intarit pe preotul Anania, in timp ce acesta se afla cu capul pe butuc, zicandu-i: „Nu te teme, parinte, ci inchide doar ochii si fii tare, si Domnul te va binecuvinta cu vedera Luminii celei ceresti.” In acel moment, imparatul insusi, vazand ca este crestin, i-a omorat pe Fusik si pe fiica acestuia, Asikitria.

Sfantul Simeon i-a intarit pe crestinii persecutati, ca nu cumva acestia de frica mortii sa se lepede de Hristos. La sfarsit, dupa ce si-a vazut turma incheindu-si cu cinste viata pe acest pamant, i s-a taiat si lui capul.

Troparul Sfantului Simeon, episcopul Persiei

Indreptator credintei si chip blandetilor, invatator infranarii te-a aratat pe tine turmei tale adevarul lucrurilor. Pentru aceasta ai castigat cu smerenia cele inalte, cu saracia cele bogate. Parinte ierarhe Simeon, roaga pe Hristos Dumnezeu ca sa mantuiasca sufletele noastre.

Tot in aceasta zi, facem pomenirea:

- Preacuviosului Acachie, episcopul Melitinei.

- Sfantului mucenic Adrian;

- Sfantului Agapet, papa al Romei;

- Sfantului Macarie, Arhiepiscopul Corintului;

Maine, 18 aprile, facem pomenirea Cuviosului Ioan, ucenicul Sfantului Grigorie Decapolitul.

sursa: crestinortodox.ro