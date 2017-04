Pomenirea Sfintilor Apostoli Irodion, Agav si Ruf

Sfintii Apostoli Irodion, Agav si Ruf fac parte din saptezeci alesi de Domnul . Toti sunt amintiti de catre Sfantul Apostol Pavel in diferite locuri din epistolele sale.

Sfantul Irodion era o ruda a Sfantului Apostol Pavel, dupa cum aflam din Epistola catre Romani: “imbratisati pe Irodion, cel de un neam cu mine (Rom 16: 11). Sfantul Irodion a fost episcop al Neopartiei. Acesta a avut mult de patimit din cauza evreilor, care l-au supus la numeroase torturi. Sfantul Irodion l-a insotit pe Sfantul Apostol Petru la Roma unde a fost decapitat, impreuna cu alti multi crestini, in aceeasi zi in care a fost rastignit Sfantul Apostol Petru.

Sfantul Agav avea darul prorociei. Doua dintre prorociile lui sunt amintite in Faptele Apostolilor. Mai intai, acesta a prorocit o foamete mare in intreaga lume, care s-a implinit in vremea imparatului Cezar Claudius (cf. Fapte 11: 28). Cea de-a doua prorocie a facut-o atunci cand l-a intalnit pe Sfantul Apostol Pavel in Cezareea. Agav a luat braul lui Pavel, si l-a legat in jurul mainilor si picioarelor rostind: Acestea zice Duhul Sfant: Pe barbatul al caruia este acest brau, asa il vor lega iudeii la Ierusalim si-l vor da in mainile neamurilor (Fapte 21: 11).

Sfantul Ruf a fost Episcop in cetatea Tebei din Grecia. Sfantul Pavel il pomeneste, zicand: imbratisati pe Ruf, cel ales intru Domnul (Romani 16: 13).

Troparul Sfintilor Apostoli Irodion, Agav, Ruf

Sfintilor apostoli, rugati pe milostivul Dumnezeu ca sa dea iertare de greseli sufletelor noastre.

