Sfanta Haritina a vietuit in timpul imparatului Diocletian (284-305). Ramasa orfana de mica, ea a fost crescuta de crestinul Claudiu.

Dometie, dregatorul imparatesc, auzind ca Haritina este crestina, a chemat-o la judecata inaintea tribunalului: „Este adevarat, tanaro, ca fiind crestina tu insati, ii mai inseli si pe altii, ademenindu-i la credinta ta profana?” Haritina a raspuns cu curaj: „Adevar este ca sunt crestina, dar minciuna este ca i-as insela pe altii; dimpotriva, pe cei inselati eu ii scot la calea adevarului, aducandu-i pe ei la calea Domnului meu Hristos.”

Pentru credinta in Hristos a fost supusa la mai multe chinuri. A fost tunsa si i s-au pus carbuni aprinsi pe cap, dar a scapat nevatamata. A fost aruncata legata in mare, dar Dumnezeu a scos-o la liman. Pentru ca nicio pedeapsa nu a adus moartea asupra ei, imparatul a decis ca niste desfranati sa o necinsteasca pe fecioara. Sfanta Haritina s-a rugat ca Dumnezeu sa-i ia sufletul inainte ca acele slugi sa-i intineze trupul. Cum statea ingenuncheata la rugaciune, sufletul ei a iesit din trup si s-a inaltat in Imparatia Cerurilor.

Tot astazi, facem pomenirea:

– Sfintei Mucenite Metodia din Kimolo;

– Sfintei Mucenite Mamelta;

– Sfantului Mucenic Dionisie, episcopul Alexandriei.

Maine, face pomenirea Sfantului Apostol Toma.

Sursa: CrestinOrtodox.ro