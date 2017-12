Sfanta Iuliana; Sfantul Temistocle

Sfanta Iuliana a trait la sfarsitul secolului al III-lea, inceputul secolului al IV-lea. Era fiica unor parinti bogati, care au logodit-o cu Eleusie, un senator pagan. Iuliana a refuzat sa se casatoreasca cu Eleusie, motivand ca nu este crestin. Din aceasta cauza, tatal fetei o va da in mainile lui Eleusie, spre a fi judecata si pedepsita. Pentru ca a refuzat sa se inchine idolilor pagani, Iuliana a fost spanzurata de par, i s-au ars parti ale trupului cu fiare inrosite si a fost aruncata intr-un cuptor incins, din care a iesit nevatamata. Vazand cele intamplate, 500 de barbati si 130 de femei au lepadat credinta pagana. Din porunca lui Eleusie toti au fost ucisi, impreuna cu Iuliana, care avea doar 18 ani.

Sfantul Mucenic Temistocle

Sfantul mucenic Temistocle a trait pe vremea imparatului Deciu, in Mira Lichiei, fiind pastor de oi. Ighemonul Asclipie, pornind prigoana impotriva crestinilor, il cauta pe Sfantul Dioscorid. Temistocle, care il ascunsese, a spus ca nu stie unde este, dar s-a dat pe sine marturisind ca este crestin. Pentru aceasta marturisire a fost atarnat de un lemn si lovit pana i s-a sfasiat pantecele. Apoi a fost tarat pe piroane ascutite de fier si asa si-a dat duhul in mainile lui Dumnezeu.

Tot astazi, facem pomenirea:

– sfintilor 500 de mucenici din Nicomidia;

– sfintelor 130 de femei din Nicomidia.

Maine, 22 decembrie, facem pomenirea Sfantului Ierarh Petru Movila, mitropolitul Kievului.

sursa: crestinortodox.ro

