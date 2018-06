Sfanta Mucenică Achilina

Sfanta Mucenita Achilina s-a nascut in Biblos, cetate din Palestina, din parinti crestini. La varsta de sapte ani, Sfanta Achilina cunoastea toate tainele credintei crestine, iar la varsta de 15 ani, a inceput sa le invete pe fetele de aceeasi varsta credinta in Hristos si le indemna sa nu se inchine idolilor.

In vremea imparatului Diocletian (284-305) Sfanta Achilina a fost biciuita, i s-a infipt o vergea incinsa in foc prin urechi si prin creier, pentru ca nu se inchina idolilor. Moare din cauza acestor chinuri, iar trupul sau este aruncat in groapa de gunoaie din afara cetatii, spre a fi mancat de animale.

Noaptea, un inger al Domnului a ridicat-o din moarte. In ziua urmatoare, la porunca guvernatorului Ulosian, calaii i-au taiat capul Sfintei Achilina.

Tot astazi, facem pomenirea:

– Sfantului Cuvios Iacov;

– Sfantului Trifilie, episcopul Levcosiei din Cipru;

– Sfintei Cuvioase Maici Ana si a fiului ei Ioan;

– Sfantului Antipatru, episcopul Vostrilor;

– Sfantului Evloghie, patriarhul Antiohiei;

– Sfintilor zece mii de mucenici;

– Sfantului Mucenic Diodor din Emesa.

Maine, facem pomenirea Sfantului Proroc Elisei.

sursa: crestinortodox.ro