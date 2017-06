Sfanta Mucenita Agripina a luat cununa muceniciei in anul 275, in timpul domniei imparatului Valerian. Sfanta Agripina s-a nascut la Roma intr-o familie de crestini, primind inca din copilarie o educatie in duhul Evangheliei lui Hristos.

Marturisind dreapta credinta in vremea persecutiilor, Sfanta Agripina a fost supusa la numeroase torturi. In timpul acestora mucenitei i s-a aratat ingerul Domnului care a intarit-o. Dar nemaiputand suporta chinurile ingrozitoare la care a fost supusa, sufletul mucenitei s-a mutat la Domnul.

Insotitoarele acesteia, Vasa, Paula si Agathonica au luat trupul sfintei si l-au dus in Sicilia. Pe locul unde au fost ingropate sfintele moaste a fost ridicata o biserica in cinstea Sfintei Mucenite Agripina, unde, potivit traditiei, s-au petrecut numeroase minuni.

Tot in aceasta zi facem pomenirea:

- Sfintelor Vasa, Paula si Agatonica;

- Sfintilor Mucenici Aristocleu preotul, Dimitrian diaconul si Atanasie anagnostul;

- Sfantului Mucenic Eustohie preotul si cei impreuna cu el, Gaie nepotul sau, si fiii sai Lolia (Lulo), Prov si Urban (secolul al IV-lea);

Maine, facem pomenirea Nasterii Sfantului Ioan Botezatorul.

sursa: crestinortodox.ro