Sfanta Fevronia a fost fiica unui senator roman. S-a calugarit de tanara intr-o manastire din cetatea Nisibi. Sfanta Fevronia este obligata de Silenius, un persecutor al crestinilor, sa lepede credinta in Hristos si sa se casatoreasca cu el. Fevronia refuza sa implineasca cerinta lui Silenius si astfel, este supusa la multe chinuri: a fost biciuita, i s-au spart dintii, i s-au taiat sanii, mainile si picioarele, iar in cele din urma i s-a taiat capul. Din viata sa aflam ca dupa trecerea ei la cele vesnice, Sfanta Mucenita Fevronia se arata in ziua praznuirii sale, in mijlocul surorilor din manastire. Statea timp de trei ceasuri in vazul tuturor, apoi se facea nevazuta. Insa, nimeni nu se putea atinge de dansa, atunci cand se arata in chip minunat maicilor.

Dupa moartea Sfintei Fevronia, diavolul a intrat in Silenius. Din cauza prezentei demonului in el, Silenius s-a izbit cu capul de un stalp de marmura si a murit.

Tot in aceasta zi, face pomenirea:

– Sfantului Orentie, impreuna cu cei sase frati: Farnachie, Eros, Firm, Firmin, Chiriac si Longhin;

– Sfintelor Cuvioase Mucenite Leonida, Livia si Evtropia;

– Sfantului Simon;

– Sfantului Cuvios Dionisie;

– Sfantului Cuvios Dometie;

– Sfantului Cuvios Mucenic Procopie.

Maine, facem pomenirea Sfantului Cuvios David din Tesalonic.

sursa: crestinortodox.ro