Sfanta Mucenita Matroana din Tesalonic

Sfanta Matroana a fost o copila saraca si orfana, roaba in casa unei evreice cu suflet rau, din Tesalonic. Aceasta neincetat isi batea joc de credinta Matroanei, si tot timpul cauta toate mijloacele pentru a o face sa se lepede de Hristos si sa mearga impreuna cu ea la sinagoga. Cand Pautilla, stapana Matroanei a auzit ca sluga sa merge in ascuns la biserica crestinilor, i-a zis: „Pentru ce n-ai mers la sinagoga noastra, ci te-ai dus la biserica crestineasca?” La aceasta intrebare Matroana a raspuns: „De vreme ce Dumnezeu este in biserica crestineasca, iar de la sinagoga iudaica s-a departat, nu ma duc la sinagoga, ci la biserica”.

Plina de furie la acest raspuns, Pautilla a incuiat-o pe Matroana intr-un loc intunecos, a legat-o de maini si a lasat-o fara mancare. Insa, Matroana sezand in genunchi la rugaciune si slavind pe Dumnezeu, legaturile au cazut de la mainile ei prin puterea lui Dumnezeu. Dupa aceasta Matroana a mai fost incuiata si infometata inca de doua ori. A murit din cauza lipsei de hrana. Trupul sfintei a fost aruncat de Pautilla intr-o prapastie. Crestinii au luat trupul mucenitei si l-au ingropat cu cinste. Episcopul cetatii afland ca la mormantul mucenitei Matroana se fac mari minuni, a ridicat o biserica deasupra lui.

Pautilla a trecut la cele venice cazand de pe zidurile de unde a fost aruncat trupul Sfintei Mucenite Matroana.

Troparul Sfintei Matroana din Tesalonic

Mieluseaua Ta, Iisuse Matroana, striga cu mare glas: pe Tine, Mirele meu, Te iubesc si pe Tine cautandu-Te ma chinuiesc si impreuna ma rastignesc, si impreuna ma ingrop cu Botezul Tau; si patimesc pentru Tine, ca sa imparatesc cu Tine; si mor pentru Tine, ca sa viez pentru Tine; ci ca o jertfa fara prihana, primeste-ma pe mine ceea ce cu dragoste ma jertfesc Tie. Pentru rugaciunile ei, ca un milostiv, mantuieste sufletele noastre.

Tot astazi, facem pomenirea:

– Sfantului Cuvios Chiric din Apro;

– Sfintilor Mucenici Filet Sincliticul, cu sotia lui, Lidia, si cu cei patru fii ai lor: Macedon, Teoprep, Cronid si Amfilohiu;

– Sfintilor Mucenici Ioan si Baruh;

– Sfantului Proroc Anania;

– Sfantului Cuvios Pavel, episcopul Corintului;

– Sfantului Cuvios Eutihie;

– Sfantului Cuvios Ioan din Licopolis.

Maine, facem pomenirea Sfantului Cuvios Ilarion cel Nou.